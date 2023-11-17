Пензенское производство индейки первое в России отказалось от иностранных яиц

Группа копаний (ГК) «Дамате» наладила первое в России независимое от поставок из-за рубежа производство индейки, об этом сообщила пресс-служба правительства Пензенской области, отметив, что губернатор Олег Мельниченко напомнил о содействии региона предприятию по всем направлениям.

Независимость от зарубежных яиц обеспечил запуск в конце 2022 года племенного репродуктора индейки в Тюменской области. Из Сибири инкубационные яйца привозят в Пензенскую область, где уже выращивают птицу. Как ранее писал «Ъ — Средняя Волга», площадки «Дамате» расположены в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском, Спасском, Пачелмском, Наровчатском, Шемышейском и Пензенском районах (см. «Ъ» № 199 от 25.10).

«В Пензенской области расположен крупнейший в России комплекс полного цикла (инкубаторы, комбикормовые заводы, площадки подращивания, производственные мощности), а также работает самый большой в Европе высокотехнологичный завод глубокой переработки», — говорится в релизе.

Дарья Васенина

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