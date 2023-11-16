В Саратовской области военнослужащий избил семейную пару

В Аткарске Саратовской области военнослужащий избил семейную пару, сообщил в своем Telegram-канале глава района Виктор Елин.

По словам чиновника, нападение произошло во дворе дома потерпевших, последним уже оказана медицинская помощь.

«Нападавший задержан и будет отвечать, как положено по закону. Он является военнослужащим, поэтому делом будет заниматься Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Саратовской области», — отметил господин Елин.

Глава района добавил, что уже распорядился обеспечить безопасность улиц Аткарска «в любое время суток».

Никита Маркелов

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