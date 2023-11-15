Астраханский губернатор привлек прокуратуру к проблеме водопроводных сетей

В Астрахани на 43 адресах наблюдается критическая ситуация с водоснабжением, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По словам главы региона, вопрос технического состояния водопроводных сетей «остро стоит», а от горожан поступают многочисленные обращения об авариях, разливах и подтоплениях. За первые две недели ноября таких сообщений поступило больше, чем за весь сентябрь.

«Совместно с областной прокуратурой мы были вынуждены вмешаться в решение проблем по этим адресам», — отметил Игорь Бабушкин.

Губернатор напомнил, что реконструкция ключевых объектов инфраструктуры в 2021 году оценивалась в 40 млрд руб., из которых с тех пор привлечено лишь 8 млрд федеральных субсидий. Из них 4,5 млрд пошли на реконструкцию очистных сооружений.

Господин Бабушкин поручил мэру Астрахани Олегу Полумордвинову «увеличить количество техники, а также набрать сотрудников, обеспечив их достойной заработной платой», напомнив, что ранее областной бюджет выделил городу деньги на соответствующие цели.

Никита Маркелов

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