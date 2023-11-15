Саратов расторгнет договор с «Концессиями водоснабжения»

До конца 2023 года администрация Саратова расторгнет договор с ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», заявил на комитете по жилищной, строительной и коммунальной политике областной думы министр строительства и ЖКХ Саратовской области Сергей Орлов. Из здания заксобрания велась трансляция.

Чиновник поделился планами на обсуждении законопроекта о льготных тарифах на водо- снабжение и отведение для организаций, использующих двухставочные тарифы. Такие тарифы состоят из ставок за объем поданных коммунальных услуг и содержание централизованных систем.

В опубликованной на сайте регионального парламента пояснительной записке к внесенному губернатором Романом Бусаргиным законопроекту говорится, что указанные меры продиктованы введением на территории субъекта РФ в использование новых объектов водоснабжения, что привело к «увеличению необходимой валовой выручки» — росту затрат на содержание инфраструктуры. Следствием таких процессов называют рост тарифов до превышения предельной стоимости, установленной Жилищным кодексом РФ.

Для того, чтобы не повышать тарифы сверх установленных значений чиновники планируют выделить ресурсоснабжающим организациям компенсации из регионального бюджета — около 450 млн руб. в год. Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, указанную сумму выделят из средств, предусмотренных на предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Ранее господин Бусаргин анонсировал расторжение контракта с «КВС» и возможное возрождение МУПП «Саратовводоканал».

Дарья Васенина

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