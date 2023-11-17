Спикер Госдумы напомнил главе Саратова о «плохой кончине» мэров

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин приехал в начале парламентской недели в Саратовскую область. Визит политик начал с критики местных властей в МОУ СОШ № 80 микрорайона Ласточкино.

Господин Володин напомнил руководительнице саратовской администрации Ладе Мокроусовой о том, что Ласточкино спроектировали без необходимой инфраструктуры — школ и детских садов, и заметил: «У нас не случайно большинство мэров закончили плохо». Напомним, указанный микрорайон построили во время мэрства сидевшего рядом с федеральным политиком нынешнего спикера облдумы Михаила Исаева.

Также политик заявил о необходимости заняться восстановлением корпусов ФГБУ ВО «Саратовский государственный университет» и раскритиковал ход реконструкции линии скоростного трамвая.

Дарья Васенина

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