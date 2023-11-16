В Волгоградской области ночью горела военная часть

На территории воинской части в Волгоградской области произошел пожар, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона уточнил, что возгорание уже ликвидировано силами противопожарной службы, МЧС и министерства обороны РФ.

Упомянутая воинская часть находится возле села Котлубань Городищенского района области, в сентябре там был сбит беспилотник.

Как пишет V1.ru со ссылкой на очевидцев, взрыв произошел около часа ночи 16 ноября. Собеседник издания в экстренных службах уточнил, что произошедшее квалифицировано как пожар, никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

Никита Маркелов

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