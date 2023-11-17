В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения дома

На место обрушения двух подъездов в центре Астрахани выехал ночью 17 ноября губернатор Игорь Бабушкин. Об обстановке чиновник рассказал в личном Telegram-канале.

На место происшествия на пл. Вокзальная также приехал заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский, там провели заседание оперштаба.

«По состоянию на 02:30ч. разобрано 25% завалов обрушившегося здания. Задействовано достаточное количество спасателей и техники. Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введён региональный режим ЧС», — уточнил господин Бабушкин. Закончить разбор завалов планировали до 14 часов дня.

В городе развернули три пункта временного размещения. Ночью там находились пять человек: семья с ребенком-подростком и молодая пара.

Глава региона отметил, что нормативная база для оказания пострадавшим финансовой помощи готова. В ближайшее время людям предоставят жилье из маневренного фонда и выплаты.

Дарья Васенина

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