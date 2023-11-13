В Саратове следственный комитет начал проверку отравления детей в бассейне СГУ

Следователи Кировского района Саратова начали проверку опубликованной в СМИ информации об отравлении детей в бассейне, сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области. Ранее аналогичные меры приняла региональная прокуратура.

Речь идет о бассейне ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского». 13 ноября посетившие его в рамках занятия физкультурой ученицы ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» почувствовали недомогание. Детей госпитализировали с подозрением на отравление парами хлора. Руководство вуза получило представление от прокуратуры.

«Пятеро девочек почувствовали небольшое недомогание, двое отказались от госпитализации, трое доставлены в состоянии легкой степени тяжести в стационар одного из лечебных учреждений города для уточнения диагноза. Вся медицинская помощь в случае необходимости будет оказана в полном объеме», — уточнили «Ъ — Средняя Волга» в пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области.

Дарья Васенина

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