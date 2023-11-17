Рост не обойдется без льгот

Депутаты Волгоградской областной думы утвердили в первом чтении дефицитный бюджет на 2024 год. Доходы предполагаются в размере 173 млрд руб., а расходы — 178,2 млрд руб. Против принятия законопроекта выступила фракция КПРФ, откровенно сославшись на указание сверху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградский парламент ожидает роста доходов в 2024 году

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Волгоградский парламент ожидает роста доходов в 2024 году

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В четверг депутаты Волгоградской областной думы рассмотрели в первом чтении региональный бюджет на 2024-й и плановый период ­2025–26 гг.

С докладом выступал первый вице-губернатор Александр Дорждеев, возглавляющий областной комитет финансов. Господин Дорждеев привел только ключевые параметры главного финдокумента и напомнил, что не стоит удивляться запланированному снижению доходов региональной казны в 2025м и 2026 году — такое происходит ежегодно, потому что основные федеральные ассигнования будут закладываться непосредственно при формировании годовых бюджетов. Если в 2024м доходы должны составить 173 млрд руб. (на 3,1 млрд больше ожидаемого итога 2023 г.), то в последующие годы запланированы, соответственно, 166,1 млрд и 156,6 млрд руб.

При этом собственные доходы бюджета будут только расти, следует из проекта бюджета — 126,5 млрд руб. они составят в 2024 году (рост на 10,1%), а в последующие годы прирастут на 3,6% и 4,9% соответственно.

Дефицит в 5,2 млрд руб. запланирован пока только в бюджете 2024 года, при этом, как пояснил господин Дорждеев, верхний предел госдолга может в течение 2025 года достичь максимально 93,5 млрд, но к концу трехлетки не превысит 71,5 млрд. Главный областной финансист в своем выступлении особо подчеркнул, что на все три года не будет снижаться софинансирование муниципалитетов, а главное — документ сохраняет социальную направленность. В пояснительных документах отмечается, что на эти статьи будет направлено свыше 57,8% бюджета 2024 года, что даже чуть больше, чем в текущем — 57,1%.

Глава комитета по экономической политике, развитию, предпринимательству и вопросам собственности Станислав Коротков в своем содокладе настаивал на том, что бюджет фиксирует «восстановительный рост» региональной экономики, а также поворот к долговременной стратегии. В доказательство депутат привел данные прогноза социально-экономического развития, на основе которых и сверстан бюджет — рост ВВП региона, индекса промышленного производства, строительства, а также снижение безработицы.

В отчете контрольно-счетной палаты эти выводы признаются «оптимистичными», но «реалистичными». Председатель КСП, экс-депутат Госдумы Александр Носов отметил, что в проекте есть формальные недочеты. В частности, паспорта региональных госпрограмм на рассмотрение палаты были представлены после самого бюджета, по состоянию на 14 число аудиторы проверили только 8 из 26 программ. Между тем по ним распределяются 93% всех расходов. В бюджете текущего года, кстати, около 91%, но действуют 24 ­программы.

Господин Носов также отметил, что, несмотря на планируемое увеличение прибыли успешных организаций, поступление соответствующего налога в областную казну в 2024 году сократится на 11,6%. Это, как считает руководитель КСП, прямое следствие роста налоговых льгот. В сравнении с 2022м они вырастут почти в 1,5 раза — до 3,1 млдр руб. Господин Носов пообещал, что палата проведет анализ этих льгот вместе с итогом исполнения бюджета 2023 года.

В общем по теме ответил председатель думского комитета по промышленности Руслан Шарифов, констатировавший, что «на это пошли осознанно, чтобы развивать промышленность принимать в область инвесторов». Именно благодаря этому, отметил господин Шарифов, регион имеет темпы промпроизводства выше среднероссийских, что позволяет в целом увеличивать доходную базу, а значит, и расходы бюджета. «Один дорожный фонд 24 миллиарда, такого никогда не было»,— констатировал господин Шарифов.

Еще ряд депутатов высказались с поддержкой конкретных положений бюджета и его концепта в целом. Нарушила позитивный тон вице-спикер от КПРФ Тамара Головачева. Руководитель фракции коммунистов выступила со сбивчивым спичем о том, что они получили «рассылку доклада Зюганова», а «понимание о том, что все сложно, есть у депутатов и у лидера нашей партии», назвала бюджет «в целом тупиковым», хотя и призаналась, что услышала «хорошие цифры». Фракция КПРФ проголосовала против. «Это не против консолидации в области, это не против области, это общепартийная обязательная линия, чтобы голос регионов был услышан»,— пояснила госпожа Головачева.

Председатель комитета по аграрной политике Владимир Ефимов назвал недопустимым «политическое манкирование», которым он считает заявления коммунистов о недостаточном учете интересов граждан «в условиях войны, в том числе ­экономической».

На следующей неделе комитеты заксобрания начнут готовить проект ко второму чтению, а окончательно бюджет утвердят только в декабре.

Ярослав Малых