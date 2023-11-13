Малый бизнес выходит из «серой зоны»

Агентство FinExpertiza опубликовало данные о приросте сотрудников в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП). Рост зафиксировали во всех регионах присутствия «Ъ»: в Саратовской, Волгоградской, Пензенской и Астраханской областях. Эксперты полагают, что рост обусловлен скорее выводом налогоплательщиков из «серой зоны», нежели реальным увеличением количества занятых в МСП.Однако в любом случае такая тенденция положительно влияет на экономику регионов, указывают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратовской области на сегодня зарегистрированы порядка 74,8 тыс. субъектов МСП

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Саратовской области на сегодня зарегистрированы порядка 74,8 тыс. субъектов МСП

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Численность занятых в МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в сентябре 2023 года достигла 30,5 млн человек, увеличившись за 12 месяцев на 2,4 млн человек, или на 8,5%. Такие данные, ссылаясь на информацию Министерства экономического развития РФ, приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Уточняется, что численность самозанятых выросла в стране за год в 1,5 раза. Сегодня соответствующий налоговый режим используют 8,5 млн человек — 28% от общего числа работников МСП.

Самый интенсивный рост зафиксировали в Калмыкии (+54,8%), Ингушетии (+44,9%), Дагестане (+38,7%), Чечне (+35,9%) и Тыве (+29,8%). Сократилось количество сотрудников МСП только в пяти регионах: Ненецком автономном округе (-7,8%), Камчатском крае (-6,6%), Чукотском автономном округе (-4,6%), Магаданской (-1,9%) и Сахалинской областях (-0,6%).

В Астраханской области прирост работников МСП составил за год 11,5%, или чуть больше 14,5 тыс. человек. По данным на сентябрь этого года, в секторе работали свыше 141,5 тыс. чел., среди них около 50 тыс. человек являются самозанятыми. В Волгоградской области прирост составил 8,1%, или 27,3 тыс. человек. Численность работников составила в сентябре около 365,5 тыс. человек, из них больше 114 тыс. ­самозанятых.

В Пензенской области зафиксировали прирост в 14,6 тыс. человек, или 7%. По сентябрьским данным, число занятых в региональном секторе МСП составляло 224 тыс. человек, из них около 43,5 тыс.— самозанятые. В Саратовской области рост составил 5,8%, или 20,5 тыс. человек. В сентябре работниками регионального МСП числились около 374,5 тыс. человек, около 93 тыс.— ­самозанятые.

Эксперты FinExpertiza отмечают среди факторов роста: пандемийное расширение ряда преференций для МСП. «В результате за неполные три года, с начала 2021 года, сектор привлек 7,5 млн работников, расширившись на треть»,— указывают аналитики.

«Занятость в МСП увеличивается в основном за счет роста числа самозанятых. Часть из них ранее трудились „всерую“, без уплаты налогов, и теперь решили официально оформить свой статус — в этом случае статистический рост занятости связан не с фактическим увеличением рабочих рук, а с обелением рынка труда»,— полагает президент FinExpertiza Елена ­Трубникова.

В то же время госпожа Трубникова замечает, что для части самозанятых указанная деятельность является подработкой. «Регистрация таких людей самозанятыми либо ИП также означает не рост численности работников, а расширение трудовых функций у одного и того же специалиста»,— объясняет эксперт, отмечая, что указанный налоговый режим часто используется и теми, кто хочет официально сдать в аренду ­недвижимость.

В министерстве экономического развития Саратовской области „Ъ“ дали свое объяснение роста в секторе МСП. «Увеличение количества занятых в секторе МСП обеспечивается как за счет роста самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, так и средней численности наемных работников субъектов МСП»,— говорится в ответе ­чиновников.

Помимо роста самозанятых чиновники указывают на положительную динамику количества «вновь созданных», то есть перезарегистрированных в регионе, субъектов МСП. По данным Единого реестра субъектов МСП, на 10 ноября их количество составляет в регионе 11 тыс. человек, что почти на 1,5 тыс., или 15,4%, больше год к году. В минэкономразвития также отмечают «опережающую тенденцию» роста индивидуальных предпринимателей — за неполный 2023 год их количество увеличилось в регионе на 5,7%, всего в Саратовской области зарегистрированы на данный момент 74,8 тыс. субъектов МСП.

Так же, как и эксперты, чиновники назвали одним из факторов роста сектора расширение ряда преференций для МСП.Помимо общих льгот для бизнеса конкретно указанному сектору доступен широкий ряд мер поддержки от консультаций до субсидий. Так, региональное минэкономразвития предлагает в числе прочего возмещение до 90% затрат на лизинг основных средств. Зарегистрированные гражданами до 25 лет или включенные в реестр соцпредприятий саратовские субъекты МСП могут получить гранты в форме субсидий от 100 до 500 тыс. руб. на условиях не менее 25% софинансирования.

На площадке ООО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» действует Центр «Мой бизнес», где предприниматели могут получить консультации и оформить заявки на финансовую поддержку. Начинающим и действующим бизнесменам и самозанятым доступны займы по ставке 3–10% годовых сроком до трех лет в зависимости от программы микрофинансирования, в том числе под поручительство и залог имущества. Такие услуги оказывает учрежденный минэкономразвития НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области».

Председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и собственности, глава региональной Торговопромышлен­ной палаты Алексей Антонов в комментарии для „Ъ“ отметил положительные стороны того, что бизнес выходит из «серой зоны». «По патентной системе налогообложения в ФНС зарегистрировано более 18 тыс. предпринимателей Саратовской области. Количество имеющихся у них патентов превышает 25 тысяч — существенный рост произошел в течение последних двух лет. Второе, что при этом необходимо отметить — инструменты поддержки бизнеса предполагают наличие и увеличение рабочих мест. Количество МСП, получающих различные формы поддержки, тоже увеличивается. В конечном итоге это положительно влияет на экономику региона»,— резюмировал господин Антонов.

Дарья Васенина