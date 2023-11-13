Бутылка вина не убедила суд

Кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор двум сотрудникам полиции, которых обвиняли в превышении полномочий — в начале лета 2022 года в сети появилось видео задержания горожанина на проспекте Столыпина в центре Саратова, где видно, как силовики несколько раз кладут на асфальт мужчину, наносят ему множественные удары руками, ногами и дубинками, а также брызгают в глаза из баллончика со слезоточивым газом. Защита потерпевшего готовит жалобу в Верховный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потерпевший утверждает, что не пил вино в общественном месте

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Потерпевший утверждает, что не пил вино в общественном месте

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Коллегия по уголовным делам расположенного в Саратове Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе Светланы Пригариной и Татьяны Шумаковой под председательством Владислава Ванина оставила в силе оправдательный приговор Беслану Менглибаеву и Ильдару Давыдову по обвинению в избиении прохожего при задержании. Заявление на правоохранителей в следственное управление СКР по региону подал потерпевший Олег Линьков; произошедшее квалифицировали как превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств. (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Изученный судом инцидент произошел 29 апреля 2022 года. На размещенном в социальных сетях видео видно, как два сотрудника полиции в вечернее время суток с использованием дубинок и слезоточивого газа задерживают одного из прохожих. Запись длительностью порядка 2 минут начинается с кадров, когда удерживаемый сотрудниками потерпевший лежит на асфальте, после чего встает. Удары полицейских чередовались разговорами, содержание которых не слышно — потерпевшему несколько раз позволяли встать, затем снова валили на тротуар. В общей сложности господин Линьков получил не менее четырех ударов коленом, три удара в область головы и порядка 11 ударов дубинкой, часть из которых — во время разговора, пока потерпевший стоял на ногах. Адвокат Олега Линькова Дмитрий Николаев объяснил «Ъ», что задержание началось, пока его доверитель был на свидании.

«Он сидел с девушкой на лавочке, у них с собой бутылка вина была, но они ее не распивали. Подзащитный принес ее из дома, она была открыта, но девушка отказалась пить, поэтому спутники от употребления воздержались. Подошедшие сотрудники стали настаивать, что мой подзащитный распивает алкоголь в общественном месте, и попросили того последовать за ними, на что получили возражение и отказ. Далее последовало задержание, которое и попало на видео»,— рассказал ­защитник.

В июне 2022 года Олег Линьков обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову и сообщил, что после его заявления в правоохранительные органы узнал, что сам стал фигурантом дела о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). На упомянутом видео запечатлен момент, как в ходе одного из разговоров Олег Линьков попробовал резко отвести в сторону руку полицейского, который в очередной раз попробовал брызнуть потерпевшему в лицо из баллончика. В итоге 3 октября 2022 года судья Фрунзенского райсуда Сергей Пашенько назначил подзащитному господина Николаева два года лишения свободы условно. Приговор гласит, что Олег Линьков привлек внимание полицейских вовсе не открытой бутылкой вина, а нецензурной бранью и «демонстративным нарушением общественного порядка», в результате чего силовики и решили задержать гражданина за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Осужденный, «действуя умышленно, со значительной силой толкнул потерпевшего руками в грудь, тем самым причинив физическую боль потерпевшему. В результате преступных действий ФИО1 (Олег Линьков. — «Ъ») сотруднику полиции причинены нравственные страдания и моральный вред»,— решил суд.

Уголовное дело, которое было возбуждено по заявлению Олега Линькова, по существу рассматривала судья Фрунзенского районного суда Татьяна Анненкова — она оправдала Беслана Менглибаева и Ильдара Давыдова и признала за ними право на реабилитацию. По словам Дмитрия Николаева, в ходе того заседания гособвинение требовало для каждого из подсудимых по пять лет колонии, однако обжаловать приговор не стало, а в ходе рассмотрения апелляционной и кассационной жалоб потерпевшего надзорное ведомство настаивало на справедливости решения первой инстанции. В прокуратуре Саратовской области к моменту выхода публикации не смогли уточнить «Ъ» причину смены позиции по делу.

Дмитрий Николаев также отметил, что на время расследования сотрудников отстраняли от работы, однако затем восстановили. К моменту выхода публикации подтвердить информацию в управлении МВД по Саратовской области не смогли.

2 марта 2023 года Саратовский областной суд оставил жалобу потерпевшей стороны без удовле­творения.

«Наши суды сочли, что это необходимая оборона, защита сотрудников от возможного преступления, потому что он якобы совершил „318ю“ (применение насилия к сотрудникам полиции, ст. УК РФ.— «Ъ»), хотя вся „318я“ заключалась в том, что он, когда глаза забрызганы были, одного из них толкнул»,— уточнил адвокат.

По словам Дмитрия Николаева, суд внимательно изучил упомянутую видеозапись, записи с видеорегистраторов сотрудников, а также результаты медицинской экспертизы, которые зафиксировали многочисленные ушибы, однако пришел к выводу о невиновности силовиков. «Так допустимо задерживать тех, кто толкает полицейских»,— резюмировал позицию судов ­защитник.

Дмитрий Николаев уточнил, что сторона планирует направлять жалобу в Верховный суд РФ.

Никита Маркелов