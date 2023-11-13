В Саратовской области 1 января 2024 года заработает единый медицинский номер

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание с зампредами, министрами и главами районов, на котором озвучили планы по открытию единого медицинского кол-центра, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Линия «112» заработает с 1 января 2024 года. Сегодня канал связи доступен в тестовой режиме. Звонки есть и будут бесплатными.

По указанному телефону саратовцы смогут задать интересующие вопрос на тему здравоохранения, записаться к врачу, вызвать его на дом и даже получить консультацию узких специалистов.

Дарья Васенина

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