В Саратове через 10 лет ресторан поменял французское название на русское
Саратовский ресторан на набережной сменил название после принятия новых правил благоустройства, согласно которым все заведения города должны сменить иностранные названия на русские. Комментарий владелицы Рузаны Арзуманян опубликовала пресс-служба городской думы.
Госпожа Арзуманян напомнила, что решение поменять название ресторана Le Noir с французского на русское приняли до принятия новых правил. Об этом говорил и предприниматель Эдвард Арзуманян. Старую вывеску заведения сняли, по словам бизнесмена, сразу после получения им приглашения на обсуждение указанных изменений (см. «Ъ» № 178 от 26.09).
«Французское название нашему ресторану мы дали ещё в 2013 году, тогда это было модно и актуально. Сегодня ситуация в стране совсем другая, громче звучат темы патриотизма, возвращения к своим корням, в том числе к родным названиям. Клиенты сейчас обращают внимание на это наряду с расположением заведения, уровнем сервиса, вкусом и качеством блюд. Поэтому мы решили соответствовать духу времени и поменять название ресторана на новое — на русском языке», — объяснила госпожа Арзуманян.
«Перерегистрация торговых знаков нам не потребовалась, потому что по документам все наименования у нас и так с самого начала на русском языке, французской была только вывеска», — уточнила предприниматель. Рузана Эдвардовна заметила, что траты были минимальными. Ранее ее отец озвучивал сумму демонтажа вывески — 25 тыс. руб. Стоимость самой вывески, отмечали на обсуждении в Торгово-промышленной палате региона, может варьироваться от 100 до 200 тыс. руб. Напомним, в 2019-м в городе приняли единый дизайн-код, в соответствие с которым многие бизнесмены привели вывески только в прошлом году.
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