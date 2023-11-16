Число заболевших корью в Саратовской области может резко вырасти

Медики Саратовской области подозревают корь у 87 человек, тогда как с начала года выявлено всего 112 случаев, рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер.

По словам чиновника причиной потенциальной вспышки могли стать цыгане, которые вернулись со свадьбы из «соседнего региона» и разъехались по районам Саратовской области. С начала июля в селе Средняя Елюзань Пензенской области действие карантин из-за кори, последний раз власти региона отчитывались о числе заболевших 20 июля — тогда речь шла о 74 случаях заражения.

Сегодня случаи зарегистрированы в Балаковском, Пугачевском, Марксовском и других районах Саратовской области. Чиновник напомнил, что самый эффективный способ противостоять заболеванию — прививка. По словам господина Грайфера, в регионе имеется достаточный запас вакцины.

На данный момент власти Балакова планируют ввести из-за кори масочный режим.

Никита Маркелов

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