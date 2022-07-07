Борис Джонсон ушел по-украински

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог сопротивляться давлению однопартийцев и заявил об уходе в отставку на фоне жесточайшего правительственного кризиса. В прощальной речи он не только выразил надежду на процветание Великобритании, но и заверил в неизменной поддержке Лондона борьбы украинцев за их свободу. Чтобы успокоить Киев, сразу после объявления об отставке господин Джонсон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Между тем часть британских экспертов сомневается, что новый премьер, имя которого станет известно в ближайшие месяцы, будет столь же решителен в отстаивании интересов украинцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объявляя о решении уйти с поста премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон заверил: ему очень грустно из-за необходимости «отказываться от лучшей работы в мире»

Фото: Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency / AFP Объявляя о решении уйти с поста премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон заверил: ему очень грустно из-за необходимости «отказываться от лучшей работы в мире»

Фото: Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency / AFP

«Очевидно, желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр»,— заявил в четверг утром Борис Джонсон в обращении к нации. Таким образом он объявил о своей вынужденной отставке и дал старт избирательной кампании внутри собственной партии. «Я хочу, чтобы вы знали, как мне грустно отказываться от лучшей работы в мире»,— добавил премьер. Кроме того, он выразил сожаление, что не смог убедить соратников по партии отказаться от идеи смены лидера, пояснив: у них «возобладал стадный инстинкт».

Решение об отставке Борис Джонсон принял под мощным давлением однопартийцев. На этой неделе более 50 высокопоставленных чиновников, включая министров и их заместителей, покинули свои посты в знак несогласия с политикой премьер-министра.

Только в начале июня господин Джонсон пережил вотум недоверия внутри своей партии из-за неоднократных нарушений режима локдауна во время пандемии коронавируса. Но не прошло и трех недель, как соратники Бориса Джонсона вновь засомневались в своем лидере и заявили о его несоответствии этическим стандартам. Выяснилось, что премьер знал об аморальном поведении заместителя главного организатора («кнута») Консервативной партии в Палате общин Криса Пинчера, когда назначал его на этот и другие посты. На прошлой неделе господина Пинчера, призванного следить за партийной дисциплиной, уличили в домогательствах к двум мужчинам в общественном заведении. Борис Джонсон признал свою ошибку и извинился, но рейтинг Консервативной партии резко пополз вниз. На этом фоне в отставку подали две ключевые фигуры в правительстве Джонсона — канцлер казначейства (министр финансов) Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. За ними последовали остальные.

Еще в среду Борис Джонсон никуда не собирался уходить, но число сторонников его отставки среди консерваторов стремительно росло. Сейчас он объясняет, что так долго держался за пост только для того, чтобы «сдержать обещания», данные в 2019 году, когда Консервативная партия одержала победу на парламентских выборах с рекордным за 30 лет результатом (консерваторы получили 365 мандатов в Палате общин против 202 у лейбористов). В прощальной речи уходящий премьер отметил достижения своего правительства: завершение «Брексита», ярым сторонником которого он был, самое быстрое в Европе развертывание кампании по вакцинации против коронавируса и быстрый выход из карантинных ограничений, а также лидерство «в противодействии путинской агрессии на Украине». «Позвольте мне сказать народу Украины — я знаю, что мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется»,— подчеркнул он.

Сразу после объявления о своей отставке Борис Джонсон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы лично заверить его в неизменности британской поддержки. В пресс-службе господина Джонсона рассказали, что политик закончил разговор следующим обращением к господину Зеленскому: «Ты герой, тебя все любят».

Борис Джонсон был одним из самых преданных защитников интересов Украины и за последние месяцы дважды посещал Киев, особенно запомнившись прогулкой по улицам украинской столицы вместе с президентом Зеленским в апреле. На Украине он даже стал героем мемов, получив прозвище Борис Джонсонюк (так пользователи интернета обыграли имя аккаунтов британского премьера в социальных сетях, содержащее упоминание Соединенного Королевства — borisjohnsonuk).

Великобритания стала второй после США страной по объему военной помощи Украине, оказав ее с февраля по июнь, по данным корпорации BBC, на £2,3 млрд ($2,76 млрд). Среди прочего Великобритания поставляет на Украину легкие противотанковые комплексы NLAW, зенитные ракеты Starstreak, реактивные системы залпового огня M270 MLRS с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км. «Как на недавних саммитах G7, так и на саммитах НАТО он (Борис Джонсон.— “Ъ”) сыграл важную роль в обеспечении того, чтобы мировые лидеры выступили единым фронтом в своей поддержке Украины»,— написала в четверг британская газета The Telegraph. По мнению издания, «моральная поддержка, которую господин Джонсон получил от высокопоставленных министров, таких как Бен Уоллес, министр обороны, и Лиз Трасс, министр иностранных дел, предполагает, что даже без руководства премьер-министра Великобритания продолжит играть заметную роль в украинском кризисе».

«Однако тот, кто последует за господином Джонсоном, может не иметь такой склонности к риску или готовности делать все возможное ради Киева»,— подчеркнула газета.

Опасаются ослабления усилий Запада, направленных на помощь Украине, и эксперты BBC, отмечая, что дело не только в том, что Борис Джонсон перестает быть лидером Соединенного Королевства, «но и в том, что за этим последуют недели неопределенности, что скажется на решимости британских и, возможно, европейских политиков».

Не случайно в Киеве в четверг не скрывали своих чувств и благодарности уходящему британскому премьер-министру. «Друг Борис Джонсон, всех украинцев огорчила новость об отставке лидера Консервативной партии. Мы искренне благодарны за решительную и бескомпромиссную помощь с первых дней войны. Отдельное спасибо за ваше лидерство в защите интересов Украины на международной арене»,— написал в соцсетях президент Зеленский. Он выразил надежду, что поддержка Великобритании сохранится и две страны «останутся верными друзьями и сильными союзниками». В том же духе высказались и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.

Не оставили без внимания отставку Бориса Джонсона и в России. «Что касается господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже»,— сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нам хочется надеяться, что хоть когда-то в Великобритании придут (к власти.— “Ъ”) более профессиональные люди, которые смогут понять целесообразность решений имеющихся проблем через диалог»,— сказал он, добавив, что «пока на это надеяться вряд ли приходится». В то же время вице-спикер Совета федерации Константин Косачев отметил, что «России придется работать с любым будущим премьером Великобритании». А глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала «Россия-24» выразил надежду на то, что новый премьер-министр Великобритании будет более реалистичен в подходах к международным делам и к кризису на территории Украины.

До появления нового главы консерваторов Борис Джонсон будет оставаться на премьерском посту. График выборов следующего лидера Консервативной партии, который одновременно станет главой правительства, будет объявлен на следующей неделе. Вероятнее всего, имя нового премьер-министра станет известно в начале осени, хотя процесс может пойти и быстрее. Все большее число депутатов-консерваторов, а также представителей оппозиции призывают Бориса Джонсона освободить свое место раньше.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, например, предупредил консерваторов: если они оперативно не избавятся от Бориса Джонсона, то лейбористы вынесут вотум недоверия.

Главное внимание привлечено к тем, кто захочет занять место лидера Консервативной партии. Пока наиболее определенно выразила свое желание генпрокурор Великобритании Суэлла Браверман. Согласно опубликованным в четверг результатам опроса YouGov, в котором приняли участие 716 членов Консервативной партии, список фаворитов возглавляют министр обороны Бен Уоллес (13%) и Пенни Мордонт (12%). Последняя занимается в правительстве вопросами торговой политики, а в 2019 году на протяжении примерно двух месяцев возглавляла Минобороны. Экс-канцлер Риши Сунак получает 10%, а глава МИДа Лиз Трасс — 8%. Впрочем, этим список возможных кандидатов не исчерпывается.

Марианна Беленькая