Песков заявил о непобедимости России на поле боя

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в Астане заявил, что Украина, США и другие страны должны понять, что победить Россию на поле боя невозможно. Такое мнение он высказал в программе «Москва. Кремль. Путин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

«В Киеве и в Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно»,— сказал Дмитрий Песков, фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

По данным исследования Russian Field, большинство россиян связывают победу России в специальной военной операции с безоговорочным поражением Украины. Четверть респондентов считают, что победой станут присоединение и закрепление за Россией новых территорий.

Заказчик опроса — политолог и член Общественной палаты Александр Асафов считает, что для соответствия этому «образу победы» уже достигнутым результатам не хватает мирового признания новых субъектов и ликвидации оставшихся угроз. Глава ВЦИОМа Валерий Федоров считает, что единого образа победы у россиян нет. По мнению политолога Владимира Шемякина, это дает власти свободу интерпретации итогов боевых действий на Украине.

Подробнее — в материале «Разная, но одна на всех».