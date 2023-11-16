У Конгресса нет ничего более постоянного, чем временное

Конгресс США утвердил очередную временную резолюцию для предотвращения шатдауна — остановки работы правительства. Фактически это стало победой демократов, которые отстояли сохранение бюджета на уровне 2023 финансового года. Республиканцы — сторонники жесткой экономии — были вынуждены с этим смириться. Однако Демократической партии все же пришлось кое-чем пожертвовать: без ответа остался запрос президента Джо Байдена на оказание Украине и Израилю экстренной помощи в рамках общего пакета в размере $106 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (в центре)

Фото: J. Scott Applewhite / AP Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (в центре)

Фото: J. Scott Applewhite / AP

В очередной раз американский Конгресс смог предотвратить шатдаун. И вновь это произошло незадолго до окончания действия временной резолюции по работе правительства. В ином случае шатдаун наступил бы в ночь на 18 ноября.

Изначально документ, подготовленный спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном, встретил сопротивление среди демократов в обеих палатах. Они возмущались тем, что законопроект подразумевал ступенчатое финансирование: одни министерства и ведомства получали бы средства до 19 января 2024 года, а другие — до 2 февраля. При помощи такой неординарной схемы крайне правые республиканцы надеялись подтолкнуть Конгресс к тому, чтобы он ускорил переговоры по основному бюджету на 2024 финансовый год (уже начался в октябре). В Демпартии возражали: этим можно добиться лишь того, что вместо одного шатдауна в 2024 году будет два.

Поначалу спикер Джонсон на доводы демократов внимания не обращал, надеясь принять документ силами исключительно республиканцев.

Но когда однопартийцы стали обсуждать резолюцию по существу, выяснилось, что у консерваторов есть серьезные расхождения во взглядах на сокращение расходов.

Одни хотели значительного урезания бюджета в рамках временной резолюции, другие парировали, что драконовскими мерами вопрос раздутого американского госдолга не решить.

В итоге стало понятно, что республиканцы слишком разобщены и господину Джонсону в любом случае надо попытаться заручиться поддержкой демократов. Демпартия сообщила во вторник, что поддержит «любую временную резолюцию» при условии, что она «будет установлена на уровне расходов 2023 финансового года, лишена вредных сокращений и крайне правых политических формулировок». В итоге на голосование и была вынесена так называемая чистая резолюция, просто продлевающая бюджет прошлого финансового года. Этот бюджет был принят демократической Палатой представителей прошлого созыва и не раз критиковался консерваторами за излишнюю расточительность. Правые республиканцы и в этот раз своего разочарования не скрывали.

В результате законопроект поддержало большинство демократов и лишь 57% республиканцев в Палате представителей. Всего за него проголосовали 336 парламентариев, против — 95. А в среду состоялось и голосование в Сенате, после чего документ был отправлен на подпись президенту Байдену.

Между тем, хотя демократы добились главного — сохранения расходов бюджета на уровне предыдущего финансового года, некоторыми приоритетами им все же пришлось поступиться.

Без ответа остался очередной запрос Джо Байдена на экстренное финансирование в размере $106 млрд. Планировалось, что $61 млрд из этой суммы пойдет Украине, а остальные деньги — направлены на помощь Израилю, а также укрепление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и на границе с Мексикой.

Газета The Washington Post (WP) отмечает, что теперь новые средства по этому запросу вряд ли будут согласованы до конца года. У законодателей есть более важная проблема — наконец принять бюджет на 2024 финансовый год. Тем более что, по замечанию газеты, желание продолжать финансировать борьбу Украины с Россией достигло в Конгрессе «нового минимума». Недавний визит в Вашингтон главы офиса президента Украины Андрея Ермака (он провел ряд встреч в администрации президента и Госдепартаменте) в законодателей оптимизма не вселил. Даже в ходе публичной дискуссии в одном из экспертных центров украинскому чиновнику указали на скептицизм на Капитолийском холме. В ответ господин Ермак списал это на работу «кремлевской пропаганды».

По версии WP, есть и другие причины того, что выделение новой помощи Киеву все откладывается. В частности, речь о «растущей конкуренции со стороны других приоритетов в области национальной безопасности, включая Израиль и южную границу США». Сейчас в Конгрессе слишком сильны противоречия, и даже более популярная среди законодателей финансовая поддержка Израиля на $14 млрд (тоже в рамках запроса на $106 млрд) не прошла одобрение Сенатом из-за того, что республиканцы предложили на эту же сумму урезать финансирование правительства. Сократить внутренний бюджет консерваторы грозятся и в случае отправки любой другой международной помощи. А это подразумевает сокращение финансирования соцпрограмм, что демократы в преддверии выборов-2024 вряд ли смогут себе позволить.

Один из потенциальных путей продвижения вперед в вопросе помощи Украине — объединение ее с финансированием борьбы с нелегальной иммиграцией.

Но смогут ли демократы прийти к компромиссу по некоторым пунктам из списка требований консерваторов — большой вопрос. The Washington Post резюмирует, что происходящее в Конгрессе «может стать похоронным звоном для американской помощи» Киеву.

Неопределенность в Конгрессе уже привела к тому, что Пентагон стал сокращать транши помощи Украине. Неделей ранее остаток средств, утвержденных Конгрессом, составлял около $1 млрд. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. А советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в понедельник продолжил тему, признав: в полной мере финансировать потребности Киева становится все сложнее. «Окно возможностей закрывается»,— предупредил он.

Екатерина Мур, Вашингтон