С игрой не расставаясь

PlayStation Portal доступна россиянам, но стоит в два раза дороже, чем на международном рынке. 15 ноября начались мировые продажи портативной консоли. Стартовая цена — 18 тыс. руб. После ухода Sony Group Corporation из России, продукция привозится в страну только по параллельному импорту, а купить ее можно и на маркетплейсах. Так, на «Авито» новинку предлагали в среднем от 35 тыс. руб. до 42 тыс. руб. А на платформе CDEK Shopping покупка обойдется в 28 тыс. руб. Устройство обещают доставить из Объединенных Арабских Эмиратов минимум за две недели. Портативная консоль представляет собой беспроводной джойстик DualSense. Устройство предназначено для трансляции игр с PlayStation 5 через Wi-Fi.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sony Фото: Sony

Чем уникальна PlayStation Portal? И стоит ли переплачивать? “Ъ FM” обсудил это с экспертом рынка видеоигр Вячеславом Макаровым: «PlayStation Portal не является самостоятельной приставкой. Скорее, это игровой геймпад, в который вставлен экран, транслирующий изображение того, во что ты играешь.

Она позволяет предаться такому распространенному явлению, как игра в постели, когда ты запустил игрушку и вместо того, чтобы сидеть у телевизора, взял Sony PlayStation Portal с собой. Теперь можно не расставаться с играми PlayStation.

Все плюсы и минусы устройства вытекают из самой концепции. Поскольку это не полностью самостоятельная приставка, и, по всей видимости, на ней вообще нельзя будет играть без основной консоли».

Как отмечали разработчики, контроллер имеет адаптивные триггеры и предоставляет тактильную обратную связь. Все это позволяет полностью погрузиться в игру. Однако многие представители индустрии раскритиковали приставку. По данным The Verge, цена на нее завышена. Также устройство нельзя подключить к наушникам по Bluetooth. Вместо этого используется беспроводная технология PlayStation Link.

Российские пользователи вряд ли будут активно покупать PlayStation Portal, ведь есть более выгодные аналоги, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко:

«Смысл мне понятен, PlayStation Portal нужна, когда необходимо отойти от телевизора не отрываясь от игры. Но зачем платить $200 для того, чтобы просто стримить игру, которая уже есть на большой консоли?

По-моему, это странное решение. Мне кажется, японцы очень любят копировать друг друга, и поэтому она не ориентирована на покупателя. PlayStation Portal будут интересоваться очень состоятельные граждане.

Какие есть альтернативы? Например, Nintendo Switch, которая живее всех живых уже последние пять-шесть. Она может подключаться и к телевизору, и использоваться как отдельная приставка. Мне кажется, что у Sony в текущем поколении слишком мало эксклюзивов и хороших игр, чтобы их предложить, для того чтобы перебить подобную систему.

Приобрести PlayStation Portal в России можно в небольших магазинах, завозится она через параллельный импорт. Плюс есть AliExpress, но срок доставки будет от одной недели до двух. Конечно, стоит учитывать риск купить подделку».

В середине декабря в России можно будет купить новые приставки Sony PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Slim Digital Edition. Цены стартуют от 70-80 тыс. руб., соответственно. О предзаказах уже объявили в DNS. Стоимость также в два раза больше, чем на международном рынке.

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Елена Тюленева