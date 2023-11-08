Консоли PlayStation потеряют интеграцию с соцсетью Х

Японская компания Sony стала рассылать пользователям сообщения о том, что с 13 ноября они больше не смогут пользоваться функциями соцсети Х (бывший Twitter) на консолях PS4 и PS5. Нельзя будет публиковать и просматривать сообщения в соцсети Х, а также делиться полученными достижениями и другим функциями.

Официального подтверждения от Sony пока не поступило. Microsoft отказалась от интеграции с соцсетью Х в апреле 2023 года — тогда это связывали с тем, что в Х запросили слишком много денег за поддержку этой функции. У пользователей мобильного приложения PS App останется возможность пользоваться интеграцией с Х — нельзя будет взаимодействовать с соцсетью только с консолей.

Ранее соцсеть Х начала тестировать новый тип кликбейт-рекламы без маркировок — в объявлениях не раскрывается, кто стоит за рекламой, такие сообщения нельзя заблокировать, лайкнуть, нельзя пожаловаться на них. Sony ранее сообщила, что вышедшая 20 ноября Marvel`s Spider-Man 2 разошлась в 2,5 млн копий за первые сутки продаж и стала самой быстропродаваемой игрой PlayStation Studios за все время.

Евгений Федуненко