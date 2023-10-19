PlayStation задержится с приездом

Большинство россиян смогут купить новую PlayStation не раньше января. Компания Sony представила более тонкую версию консоли PlayStation 5 Slim 15 октября. На мировом рынке продажи стартуют в ноябре, в том числе и в России, но в страну запланированы лишь небольшие поставки, сообщают СМИ. “Ъ FM” пообщался с ритейлерами и узнал, когда стоит ждать новую приставку в российских магазинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sony Фото: Sony

Представитель «М.Видео — Эльдорадо» Андрей Петров подтвердил, что до Нового года консоль в их точках не появится:

«PlayStation располагает, наверное, самой крупной и лояльной базой пользователей в стране. За девять месяцев на консоли от трех ведущих производителей — PlayStation, Xbox и Nintendo — пришлось порядка 35% приобретенных в количественном выражении и более 80% рынка в деньгах.

В натуральном выражении большую часть рынка продолжают занимать переизданные ретро-консоли, стоимость которых составляет в среднем 2 тыс. руб. Также активно набирает популярность приставка под названием Steam Deck. Мы регулярно продолжаем знакомить россиян с главными мировыми техническими новинками, включая игровые.

Также планируем предложить нашим клиентам и обновленные консоли PlayStation 5 в наиболее доступные сроки с учетом усложненной цепочки поставок в связи с уходом бренда. Ожидаем появления новинок в январе. Их стоимость объявим чуть позднее, ближе к старту продаж».

В Ozon и Wildberries сообщили СМИ, что ожидают поставок также после Нового года. Как говорят игроки рынка, повышенный спрос на консоли у россиян объясняется тем, что стабилизировалась ситуация с производством и наличием устройств. Несмотря на уход брендов из России, ритейлерам удалось наладить поставки по сравнению с 2022 годом.

В re:Store PlayStation 5 Slim должна появиться в ноябре, но объем поставок и стоимость устройств пока неизвестна, говорит президент и управляющий партнер Inventive Retail Group, в которую входит сеть магазинов re:Store, Тихон Смыков:

«Про массовость сложно говорить, но пока что мы ожидаем, что продукция будет у нас в ноябре. В силу всей сложности нынешней внешней торговли это все покупается на спотовом оптовом рынке. И предполагать и получать какие-то комитменты по объемам довольно тяжело. Про стоимость тоже пока ничего сказать нельзя».

Новая модель PlayStation на 30% меньше и примерно на 20% легче базовой версии. Приставка получит SSD-накопитель на 1 терабайт и съемный дисковод. В компании заявляли, что реализуют весь объем предыдущей модели и сделают PlayStation 5 Slim единственной доступной версией для покупки.

Приставку выпустят в двух модификациях — основной и Digital Edition. Рекомендованная цена для первой — около 49 тыс. руб., для второй — 44 тыс. руб.

После начала военных действий на Украине Sony прекратила поставки консолей PlayStation в Россию. Компания свернула продажу программного и аппаратного обеспечения и ограничила доступ к магазину приложений PlayStation Store для российских пользователей.

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Мария Широкова