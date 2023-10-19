Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

PlayStation задержится с приездом

Сколько может стоить новая консоль от Sony в России

Большинство россиян смогут купить новую PlayStation не раньше января. Компания Sony представила более тонкую версию консоли PlayStation 5 Slim 15 октября. На мировом рынке продажи стартуют в ноябре, в том числе и в России, но в страну запланированы лишь небольшие поставки, сообщают СМИ. “Ъ FM” пообщался с ритейлерами и узнал, когда стоит ждать новую приставку в российских магазинах.

Фото: Sony

Фото: Sony

Представитель «М.Видео — Эльдорадо» Андрей Петров подтвердил, что до Нового года консоль в их точках не появится:

«PlayStation располагает, наверное, самой крупной и лояльной базой пользователей в стране. За девять месяцев на консоли от трех ведущих производителей — PlayStation, Xbox и Nintendo — пришлось порядка 35% приобретенных в количественном выражении и более 80% рынка в деньгах.

Как Sony представила новую версию PlayStation 5 с внешним дисководом

В натуральном выражении большую часть рынка продолжают занимать переизданные ретро-консоли, стоимость которых составляет в среднем 2 тыс. руб. Также активно набирает популярность приставка под названием Steam Deck. Мы регулярно продолжаем знакомить россиян с главными мировыми техническими новинками, включая игровые.

Также планируем предложить нашим клиентам и обновленные консоли PlayStation 5 в наиболее доступные сроки с учетом усложненной цепочки поставок в связи с уходом бренда. Ожидаем появления новинок в январе. Их стоимость объявим чуть позднее, ближе к старту продаж».

В Ozon и Wildberries сообщили СМИ, что ожидают поставок также после Нового года. Как говорят игроки рынка, повышенный спрос на консоли у россиян объясняется тем, что стабилизировалась ситуация с производством и наличием устройств. Несмотря на уход брендов из России, ритейлерам удалось наладить поставки по сравнению с 2022 годом.

В re:Store PlayStation 5 Slim должна появиться в ноябре, но объем поставок и стоимость устройств пока неизвестна, говорит президент и управляющий партнер Inventive Retail Group, в которую входит сеть магазинов re:Store, Тихон Смыков:

«Про массовость сложно говорить, но пока что мы ожидаем, что продукция будет у нас в ноябре. В силу всей сложности нынешней внешней торговли это все покупается на спотовом оптовом рынке. И предполагать и получать какие-то комитменты по объемам довольно тяжело. Про стоимость тоже пока ничего сказать нельзя».

Как повышение цен на PS Plus в Турции отозвалось российским геймерам

Новая модель PlayStation на 30% меньше и примерно на 20% легче базовой версии. Приставка получит SSD-накопитель на 1 терабайт и съемный дисковод. В компании заявляли, что реализуют весь объем предыдущей модели и сделают PlayStation 5 Slim единственной доступной версией для покупки.

Приставку выпустят в двух модификациях — основной и Digital Edition. Рекомендованная цена для первой — около 49 тыс. руб., для второй — 44 тыс. руб.

После начала военных действий на Украине Sony прекратила поставки консолей PlayStation в Россию. Компания свернула продажу программного и аппаратного обеспечения и ограничила доступ к магазину приложений PlayStation Store для российских пользователей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...