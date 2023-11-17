Алкогольные группы дуют на воду

Сокращение доли иностранных брендов питьевой воды подстегнуло интерес алкогольных компаний к этому сегменту. Свою воду начал выпускать крупный производитель виски и бренди Stellar Group, рассматривает выход на этот рынок и Ladoga. Но на большие обороты и быстрый возврат инвестиций рассчитывать не стоит, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Алкогольная Stellar Group начала выпуск бутилированной воды Stellar Aqua. Упаковку из четырех бутылок по 1,5 л структура группы «СД Рус» продает на Ozon по 1,2 тыс. руб. или 300 руб. за бутылку без учета скидок, обратил внимание “Ъ”. По данным Роспатента, другая структура группы — «СГ Рус» в ноябре зарегистрировала изображение бутылки Stellar Aqua и подала заявления на регистрацию этикеток негазированной и газированной воды.

Stellar Group выпускает виски Mancatcher, бренди Old Barrel, водку Veda в подмосковном Дмитрове. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в январе—сентябре 2023 года компания увеличила выпуск виски на 11%, до 504 тыс. дал, заняв второе место после Novabev Group (марка Fox & Dogs). Также Stellar Group входит в тройку производителей ликеро-водочных изделий крепостью от 25% и бренди.

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов говорит, что запуск бренда воды позволит дополнить ассортимент прежде всего в HoReCa, специализированных и премиальных сетях. По его словам, вода выпускается на месте добычи в Кабардино-Балкарии. Объем производства и инвестиций топ-менеджер не раскрыл.

Уход из России части иностранных брендов воды или повышение цен на импортную воду открывают возможности для развития новых марок, говорили ранее “Ъ” участники рынка. Алкогольный дистрибутор Luding Group, к примеру, создал совместное предприятие с производителем воды из Карачаево-Черкесии Dausuz для развития бренда (см. “Ъ” от 4 сентября). Вода под маркой «4 воды» есть в портфеле ГК «Абрау-Дюрсо». Президент Ladoga (водка «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s) Вениамин Грабар говорит, что компания рассматривает включение в ассортимент собственного бренда воды, а пока продает продукцию двух других поставщиков.

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов говорит, что за девять месяцев 2023 года продажи безалкогольной категории группы выросли двукратно практически без инвестиций в маркетинговую поддержку. По его словам, динамика в том числе объясняется запросом рынка и необходимостью замещения ушедших марок. Вениамин Грабар отмечает, что вода в основном пользуется популярностью среди организаторов мероприятий. По его словам, запуск продукта под брендом производителя поможет продвижению и всей компании, если репутация остального портфеля не вызывает вопросов. В КЛВЗ «Кристалл» (водка Bionica) напоминают, что в 2000-х годах «каждый уважающий себя» производитель водки выпускал воду, чтобы рекламироваться за счет зонтичного бренда. Но, добавляет Вениамин Грабар, если цель — заработать денег, то новому участнику рынка стоит быть готовым к высокой конкуренции.

Директор завода минеральной воды «Аква-Вайт» Алексей Воинов поясняет, что на рынке бутилированной воды 95% занимают бренды низкого ценового сегмента, а оставшуюся часть — премиальные марки. По его словам, для алкогольной компании это логичное развитие портфеля, не требующее расширения дистрибуторских мощностей. Но, предупреждает господин Воинов, на большие продажи рассчитывать не стоит и возврат инвестиций будет длительным. Рестораторы, по его словам, скорее всего, будут готовы покупать подобную воду с отсрочкой платежа и скидками.

Основатель ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов говорит, что качественной воды по адекватной цене не хватает. Некоторые поставщики могут позиционировать свой бренд в категории французской Vichy, отмечает он. По данным ритейл-аудита NielsenIQ, за январь—сентябрь продажи воды выросли на 3,4% в объеме и 13,3% в деньгах год к году.

Анатолий Костырев