Воды углекиснут

Из-за масштабной трансформации российского рынка газированных напитков в связи с сокращением присутствия в России Coca-Cola и PepsiCo производители столкнулись с нехваткой углекислого газа. Дефицит ингредиента оценивается в 10–20% и может привести к сокращению ассортимента. Участники рынка считают, что выпуск газа сократили химические компании из-за планового ремонта ряда предприятий, но те уверяют, что причина в повышенном спросе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Производители газированных напитков опасаются перебоев с поставками из-за нехватки углекислого газа (CO2), рассказал “Ъ” источник в рознице. Существование проблемы подтвердил и собеседник “Ъ” в крупном производителе. По его словам, проблемы с закупкой углекислого газа начались в конце мая — начале июня, а нехватка пока оценивается в 10–15%. Как отмечает источник “Ъ”, поставки газа подтверждаются каждый месяц, и, если ситуация не разрешится, проблема может стать серьезней.

Как указывает собеседник “Ъ” среди производителей напитков, углекислый газ — побочный продукт при производстве удобрений, поставки которых на внешние рынки стали сокращаться из-за кризиса в связи с военными действиями на Украине. Кроме того, мог вырасти спрос на углекислый газ со стороны других отраслей, например, химической. А некоторые заводы, где выпускается CO2, вероятно, начали плановый ремонт, добавляет другой собеседник “Ъ”.

Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев говорил на ПМЭФ в июне, что экспорт российских удобрений в апреле снизился на 40% к марту на фоне сложностей с платежами и фрахтом. Источник “Ъ” в одном из крупнейших производителей химии уверяет, что дефицита углекислого газа в России нет. «Акрон» и другие компании не снижали выпуск, но говорят о повышенном спросе на CO2 со стороны производителей напитков.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков отмечает, что еще в 2020–2021 годах на фоне пандемии COVID-19 часть выпуска углекислого газа переводили под производство медицинского кислорода, что привело к сокращению запасов CO2 на рынке. А сегодня производители напитков из-за дефицита упаковки стали переходить на тару большего объема, что приводит к росту расхода CO2 на 1 л продукции, поясняет он. «Союзнапитки» оценивают нехватку углекислого газа у участников рынка в 10–20%. Гендиректор МПБК «Очаково» Юрий Антонов говорит, что последние две недели компания испытывает «критический дефицит» углекислого газа и вынуждена корректировать производственную программу.

«Очаково» старается обеспечить свои потребности в СО2 в большей степени за счет собственного газа, полученного в процессе брожения, указывает он. В ГК «Черноголовка» говорят, что в зоне риска в июле окажется 15–20% газированных напитков, если не удастся закупить достаточный объем углекислого газа.

Российский рынок газированных напитков сегодня находится на этапе ротации брендов и перераспределения долей в связи с намерением транснациональных компаний сократить присутствие в стране. В марте о приостановке деятельности в РФ объявила Coca-Cola, а PepsiCo сообщила об отказе от розлива Pepsi, Mirinda и 7Up. Производитель и дистрибутор Coca-Cola — Coca-Cola HBC на прошлой неделе сообщал Reuters, что находится в процессе «истощения запасов». А PepsiCo ищет замену брендам (см. “Ъ” от 7 апреля). По данным NielsenIQ, с января по март доля локальных марок газированных напитков выросла с 12,7% до 15,1%. И местные производители продолжают расширять ассортимент. Так, «Черноголовка» в конце июня хочет запустить линейку Fantola Cola, Fantola Citrus и Fantola Lime.

Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков говорит, что в пиковые сезоны в отдельных регионах производители газированных напитков уже сталкивались с нехваткой CO2. По его словам, компании, как правило, не инвестируют в строительство хранилищ для углекислого газа, поэтому работают фактически без запасов. Как отмечает эксперт, пока сохраняется нехватка CO2, предприятия могут увеличить производство негазированных линеек. Максим Новиков опасается, что ситуация может усугубиться при наступлении более жаркой погоды в центральной части страны, что вызовет повышенный спрос на напитки.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко; Константин Куркин, Санкт-Петербург