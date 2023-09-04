Виноторговцы припали к источнику

Сокращение иностранных брендов премиальной воды на российском рынке может создавать стимулы для местных марок. Так, алкогольный дистрибутор Luding Group создал совместное предприятие с производителем воды из Карачаево-Черкесии Dausuz для развития бренда. Luding уже поставляет эту продукцию и теперь, как считают эксперты, может стать совладельцем в обмен на инвестиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Головная структура алкогольного дистрибутора Luding Group и связанное с производством воды Dausuz ООО «Даусуз-Аква» 30 августа учредили ООО «Даусуз Бренд», следует из ЕГРЮЛ. Партнерам принадлежит по 50% в новой компании, ее основной вид деятельности — производство безалкогольных напитков, минеральных и прочих вод в бутылках. Основной владелец «Даусуз-Аква» Кристина Москалец также владеет 50% в ООО «Даусуз», которому принадлежат право на бренд и лицензия на добычу воды в Карачаево-Черкесии. А гендиректор «Даусуз Бренд» Наталья Коль одновременно возглавляет ООО ТД «Аква-Дью», которое занимается разливом. В ТД «Аква-Дью» отказались от комментариев.

Luding Group основана в 1993 году Артуром Варжапетяном и Арменом Шахазизяном. Импортирует тихие и игристые вина, крепкое спиртное, также развивает собственные бренды. Ассортимент включает более 5 тыс. напитков, продажи в день оцениваются в 500 тыс. бутылок. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, по итогам января—июля этого года Luding была пятым импортером алкоголя, ввезя 17,97 млн л.

Luding уже занимается поставками Dausuz. На онлайн-витрине дистрибутора сказано, что это молодой премиальный бренд питьевой минеральной воды, которая разливается непосредственно на источнике. В каталоге Luding вода стоит 54–57 руб. за 0,33–0,5 л с учетом скидки и около 100 руб. за 1 л. Бренд также продается в «Азбуке вкуса» по 106 руб. за бутылку 0,5 л.

Исполнительный директор Luding Эрнест Хачатурян заявил, что компания давно развивает бренд Dausuz с партнером, отвечая за дистрибуцию и маркетинг. «Между нами изменилась форма партнерских отношений, но работа по развитию данного бренда продолжается в том же режиме»,— сообщил он. Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков считает, что, участвуя в совместном предприятии, Luding может стать совладельцем бренда в обмен на инвестиции. Структуры Dausuz, в частности, планируют строительство завода по разливу воды мощностью 33 млн бутылок в год на ТОСЭР «Невинномысск», говорится в материалах администрации города. Здесь должен появиться и распределительный центр Dausuz, сообщал мэр Невинномысска Михаил Миненков.

Директор завода минеральной воды «Аква-Вайт» Алексей Воинов отмечает, что Dausuz может занять долю в нише среди более доступной альтернативы европейским брендам воды, которые либо ушли из России, либо существенно подорожали. Danone в апреле 2022 года, в частности, объявила о прекращении импорта в РФ бренда Evian, и сейчас марка, видимо, ввозится сторонними поставщиками. В онлайн-магазине «Азбуки вкуса» Evian стоит 149 руб. за бутылку 0,5 л.

Гендиректор ГК «Холдинг Аква» («Ессентуки», «Нарзан», «Архыз VITA») Святослав Вильк говорит, что премиальный рынок минеральной воды в России всегда был преимущественно представлен импортными марками. В последний год рынок сокращается, и на смену зарубежным маркам приходят российские воды с Северного Кавказа, из Сибири, других регионов, появились и новые иностранные игроки, например из Казахстана, рассказывает он. Как считает господин Воинов, проект по выпуску такой воды, как Dausuz, может иметь неплохую рентабельность, но больших оборотов ждать не стоит: это узкий сегмент, ограниченный крупнейшими городами. Зато, продолжает он, дорогие безалкогольные напитки в стеклянных бутылках более устойчивы к кризисам, чем средний и массовый сегменты.

Анатолий Костырев