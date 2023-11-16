Членство Виктора Кудряшова в «Единой России» временно приостановят

Членство в «Единой России» бывшего временно исполняющего обязанности главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова будет приостановлено. Соответствующее решение примет президиум регионального политсовета Самарского реготделения партии. Об этом сообщается на сайте отделения.

Бывший временно исполняющий обязанности главы правительства Самарской области Виктор Кудряшов

Фото: Георгий Портнов

Партийное решение связано с уголовным преследованием бывшего главы самарского правительства по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Виктора Кудряшова задержали во вторник, 14 ноября, вместе с врио министра строительства Самарской области Михаилом Асеевым, которому инкриминируется аналогичное преступление. Оба чиновника подозреваются в махинациях при строительстве двух станций метро в Самаре.

В четверг суд арестовал обоих чиновников. Виктор Кудряшов заключен под стражу до 12 января. Михаил Асеев будет находиться в СИЗО до 20 декабря. Малый срок ареста второго из чиновников косвенно подтверждает факт его сотрудничества с правоохранительными органами: по данным источника «Ъ-Волга» в следственных органах, врио главы минстроя Самарской области сейчас дает показания в рамках инкриминируемых ему преступлений. На днях он может заключить досудебное соглашение со следствием. В связи с этим не исключен его выход на свободу уже в самое ближайшее время.Адвокат Наталья Сорокина заявила на заседании суда, что экс-врио министра строительства Самарской области не отрицает вину. Виктор Кудряшов свою вину не признал.

Евгений Чернов