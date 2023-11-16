Санкции дотянулись до госимущества

Кремль пообещал ответить Чехии на заморозку российских государственных активов. Власти посмотрят, какое госимущество Праги есть в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал действия чешских властей, которые ввели национальные санкции против «Госзагрансобственности». Это подведомственное управделами президента госпредприятие, которое руководит объектами недвижимости за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как заявил глава чешского МИДа Ян Липавский, любая коммерческая деятельность такой структуры, включая сдачу вверенных ей активов в аренду, отныне нелегальна. При этом министр уточнил, что заморозка недвижимости не коснется объектов российской дипломатической миссии в стране. Подобные действия Чехии незаконны, заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”:

«Судя по таким абсолютно противозаконным с точки зрения международного права решениям, все наши объекты, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, сейчас под угрозой. Ситуация анализируется с тем, чтобы как-то минимизировать риски. Глубоко антироссийская позиция чешских властей вызывает абсолютное недоумение. Разумеется, в случае формализации недружественных шагов, возможный ответ будет дан».

Фрагмент записи пресс-колла

Арендаторы объектов, которыми управляет «Госзагрансобственность» в Чехии, смогут продолжить работу, однако должны будут отправлять плату на специальный счет, недоступный для российской структуры, рассказал “Ъ FM” чешский журналист Иржи Юст: «Что касается деталей, про них мало известно, поскольку чешские власти особо не разглашают, на какую конкретно недвижимость будут наложены санкции. В открытом доступе перечень пока не появился.

То, что эти ограничения не будут распространяться дипучреждения, понятно, потому что есть определенные правила относительно дипсобственности. Однако то, что принадлежит государству в Карловых Варах, Праге, может быть, еще в городе Брно, конечно, поставят на учет. Деньги, которые получало государство, сдавая недвижимость, будут на специальном счете, который заморозят.

Эти средства не передадут Российской Федерации. Как будут ими распоряжаться власти Чехии, пока неизвестно. Но есть намерение в будущем использовать деньги, например, для восстановления Украины».

По данным агентства ТАСС, Чехия стала первой страной, которая заморозила российскую зарубежную госнедвижимость. Премьер-министр республики Петр Фиала, в свою очередь, сообщил в соцсетях, что Прага будет добиваться санкций против госимущества России во всем Евросоюзе. Впрочем, некоторые страны после подобного шага чешского правительства вполне могут ввести у себя похожие ограничения, не дожидаясь общего решения ЕС, считает руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова:

«Фактически такая заморозка приводит к тому, что принадлежащее компании имущество блокируется. Его нельзя продать и совершить с ним какие-то другие сделки. Не думаю, что для компании это новость. Вполне вероятно, она и ранее получала деньги от аренды на счета в местных банках, при этом фактически не имела возможности ими распоряжаться. Ведь все европейские кредитные организации блокируют работу российских юридических лиц, тем более когда речь о госактивах РФ.

Вероятность применения подобной практики в других странах Европы действительно есть в качестве новой меры санкционного давления. Возможно, мы встретимся с ней уже в 13-м пакете. Однако какого-то существенного влияния на россиян за границей я не вижу просто потому, что это фиксация в письменном виде фактических обстоятельств, в которых эти лица живут на протяжении полутора лет.

Что касается перспектив имплементации, все будет зависеть от голосования стран-участниц Евросоюза. Либо такой пункт включат в общеевропейский санкционный список, либо европейские страны будут накладывать ограничения в индивидуальном порядке. Весьма вероятно, что эта практика перейдет в прибалтийские государства, которые любят подобные ограничения. Наверняка такой креатив им очень понравится».

«Госзагрансобственность» стала первым российским юрлицом в национальном санкционном списке Чехии. До этого там фигурировали только отдельные граждане. В перечне значатся основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков и его сын Феликс, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, его дочь и зять, а также патриарх Кирилл.

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Владимир Расулов