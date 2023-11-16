Песков: после заморозки российских объектов в Чехии посмотрим, какое имущество есть у страны в РФ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Кремле считают, что решение правительства Чехии заморозить объекты, принадлежащие «Госзагрансобственности», противозаконно с точки зрения международного права. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас российские власти изучают ситуацию. Он не исключил ответные шаги.

«"Госзагрансобственность" является владельцем и оператором этого нашего имущества за границей, в том числе в Чехии, каких именно объектов это может касаться, хотя, судя по таким, по нашему убеждению, абсолютно противозаконных с точки зрения международного права решений»,— ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос «Ъ FM».

По его словам, были заморожены все объекты российских властей за исключением тех, что имеют дипломатический статус.

«Здесь надо проанализировать, что здесь есть у чехов и так далее»,— добавил он.

Накануне, 15 ноября, стало известно, что в санкционные списки Чехии попало ФГУП «Госзагрансобственность», которое управляет российскими объектами недвижимости за рубежом. В Чехии организации принадлежат объекты в Праге и Карловых Варах. Власти Чехии планируют добиться введения санкций против «Госзагрансобственности» от Евросоюза.

Анастасия Ларина