Правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности в стране

В чешский санкционный список внесено ФГУП «Госзагрансобственность», управляющее российскими объектами недвижимости за рубежом, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. При этом господин Липавский подчеркнул, что заморозка недвижимости не коснется объектов российской дипломатической миссии в стране. Премьер-министр республики Петр Фиала сообщил в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), что Чехия будет добиваться санкций против госимущества РФ на европейском уровне.

По словам господина Липавского, «Госзагрансобственности» в Чехии, в частности, принадлежат объекты в Праге и Карловых Варах. Он также отметил, что Чехия хочет добиться введения санкций против «Госзагрансобственности» от Евросоюза. Министр уточнил, что ограничения включают запрет для российской компании на аренду объектов в Чехии. Слова господина Липавского передает агентство CTK.

Глава МИДа заявил, что «Госзагрансобственность» находится в непосредственном подчинении управделами президента России. В обосновании включения юрлица в санкционный список говорится, что компания работает более чем в 70 странах мира и помогает российским властям, а также крупным предприятиям и экономическим объединениям продвигать продукцию на зарубежные рынки.

Отмечается, что лица, арендующие объекты «Госзагрансобственности» могут продолжить работу. Они должны будут отправлять арендную плату на санкционный счет. Оплачивать аренду наличными будет запрещено. Заинтересованные лица будут уведомлены о том, как действовать дальше, сообщил глава МИД.

Согласно информации на сайте «Госзагрансобственности», компания занимается управлением недвижимым имуществом за рубежом, ремонтом и эксплуатацией зарубежных объектов федеральной собственности. При этом «Госзагрансобственность» выполняет функции заказчика, проектировщика, подрядчика и эксплуатирующей организации.

Эрдни Кагалтынов