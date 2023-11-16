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Коммерсантъ FM
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Шнуров о переезде в Германию: я никуда не переехал и не собирался

Музыкант Сергей Шнуров опроверг информацию о своем переезде в Германию в разговоре с RTVI. Накануне газета «Комсомольская правда» сообщила, что музыкант купил жилье в Германии и перебрался туда со своей семьей, а в России «у них только обслуживающий персонал».

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Шнуров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я никуда не переехал. И не собирался. Просто недобросовестные люди через СМИ пытаются, распуская слухи, подмочить мою репутацию и повлиять на суд. Ничего нового. За последний год я уже, судя по публикациям, эмигрировал раз пять, не меньше»,— сказал Сергей Шнуров.

Вчера, 15 ноября, «Комсомольская правда» со ссылкой на слова Валентины Кулигиной, матери бывшей помощницы Сергея Шнурова Анастасии Кулигиной, сообщила, что артист покинул Россию вместе с женой Ольгой Абрамовой, детьми и домашними животными. По ее словам, дочь ездила в Германию, чтобы помочь семье музыканта перевезти вещи и «обустроиться». В настоящее время в отношении Анастасии Кулигиной возбуждено уголовное дело о краже 5,5 млн руб. у Сергея Шнурова.

В середине сентября стало известно, что запланированный на 16 сентября в московских «Лужниках» концерт «Ленинграда» не состоится по не зависящим от организатора причинам. 6 ноября Сергей Шнуров выступил в петербургском клубе «Джаггер» впервые за четыре года. В октябре 2019 года на выступлении группы «Ленинград» на «Газпром Арене» Сергей Шнуров заявил, что это прощальный тур группы.

Об уголовном деле Анастасии Кулагиной — в материале «Ъ» «А с тобой дал маху».

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Жизненный и творческий путь Сергея Шнурова

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Сергей Шнуров родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург) в семье инженеров. В детстве посещал музыкальную школу по классу скрипки, увлекался рок-музыкой. В начале 1990-х учился в Ленинградском инженерно-строительном институте, на философском факультете Теологического института и в реставрационном лицее. Окончил только последний, получив диплом реставратора произведений из дерева

Сергей Шнуров родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург) в семье инженеров. В детстве посещал музыкальную школу по классу скрипки, увлекался рок-музыкой. В начале 1990-х учился в Ленинградском инженерно-строительном институте, на философском факультете Теологического института и в реставрационном лицее. Окончил только последний, получив диплом реставратора произведений из дерева

Фото: Из личного архива Сергея Шнурова

До того, как связать жизнь с музыкой, сменил ряд профессий: работал грузчиком в кондитерском магазине, сторожем в детском саду, стекольщиком, столяром, дизайнером в рекламном агентстве, ассистентом на съемках видеоклипов

До того, как связать жизнь с музыкой, сменил ряд профессий: работал грузчиком в кондитерском магазине, сторожем в детском саду, стекольщиком, столяром, дизайнером в рекламном агентстве, ассистентом на съемках видеоклипов

Фото: Из личного архива Сергея Шнурова

«Я не снес людям крышу, я просто попал в резонанс с тем, что происходит у них внутри. Потому что я такой же. И то, о чем многие думают, я сказал со сцены, вот и все» &lt;br>В 1991 году стал бас-гитаристом в группе «Алкорепица» — это был первый российский хардкор-рэп-проект. В середине 1990-х играл в электронной панк-группе «Ухо Ван Гога». В 1997 году создал музыкальную группу «Ленинград», стал автором большинства ее песен

«Я не снес людям крышу, я просто попал в резонанс с тем, что происходит у них внутри. Потому что я такой же. И то, о чем многие думают, я сказал со сцены, вот и все»
В 1991 году стал бас-гитаристом в группе «Алкорепица» — это был первый российский хардкор-рэп-проект. В середине 1990-х играл в электронной панк-группе «Ухо Ван Гога». В 1997 году создал музыкальную группу «Ленинград», стал автором большинства ее песен

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Изначально выступал как бас-гитарист, но после выхода второго альбома «Мат без электричества» в 1999 году стал фронтменом группы. Широкую известность коллектив получил после выхода в 2000 году третьего альбома — «Дачники». Отличительной чертой репертуара «Ленинграда» стали эпатажные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики &lt;br>На фото: церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», 2003 год

Изначально выступал как бас-гитарист, но после выхода второго альбома «Мат без электричества» в 1999 году стал фронтменом группы. Широкую известность коллектив получил после выхода в 2000 году третьего альбома — «Дачники». Отличительной чертой репертуара «Ленинграда» стали эпатажные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики
На фото: церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Музыкальный стиль группы обычно определяют, как панк-рок, ска-панк или пародию на русский шансон. В 2019 году Сергей Шнуров дал ему такое определение: «Советская эстрада, доведенная средствами современного звука и света до адреналинового передоза» &lt;br>На фото: c председателем совета директоров компании «Тинькофф» Олегом Тиньковым после концерта в Куршевеле, 2004 год

Музыкальный стиль группы обычно определяют, как панк-рок, ска-панк или пародию на русский шансон. В 2019 году Сергей Шнуров дал ему такое определение: «Советская эстрада, доведенная средствами современного звука и света до адреналинового передоза»
На фото: c председателем совета директоров компании «Тинькофф» Олегом Тиньковым после концерта в Куршевеле, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С 2001 года активно вовлечен в кинематограф. В качестве композитора стал известен благодаря музыке к фильму «Бумер» (2003). В качестве актера снялся в более чем 30 фильмах, среди которых «Четыре» (кадр на фото, 2003), «День выборов» (2007), «Generation П» (2011), «Хардкор» (2015) и другие

С 2001 года активно вовлечен в кинематограф. В качестве композитора стал известен благодаря музыке к фильму «Бумер» (2003). В качестве актера снялся в более чем 30 фильмах, среди которых «Четыре» (кадр на фото, 2003), «День выборов» (2007), «Generation П» (2011), «Хардкор» (2015) и другие

Фото: "Столица С" / ТАСС

В 2003 году группа «Ленинград» победила на премии «МУЗ-ТВ» в номинации «Лучшая рок-группа». В этом же году Сергей Шнуров стал лауреатом премий «Ника» и «Золотой Овен» за лучшую музыку к кинофильму «Бумер». В 2004 году стал лауреатом премии «Золотой Овен» за лучшую музыку к фильму «Игры мотыльков»

В 2003 году группа «Ленинград» победила на премии «МУЗ-ТВ» в номинации «Лучшая рок-группа». В этом же году Сергей Шнуров стал лауреатом премий «Ника» и «Золотой Овен» за лучшую музыку к кинофильму «Бумер». В 2004 году стал лауреатом премии «Золотой Овен» за лучшую музыку к фильму «Игры мотыльков»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Сергей Шнуров пробовал себя и в роли телеведущего. Вел программы «Шнур вокруг света» (2006, НТВ), «История российского шоу-бизнеса» (2010, СТС), «Про любовь» (2016, Первый канал), «Форт Боярд» (2019, СТС) и другие. В 2018 году в качестве одного из наставников участвовал в вокальном телепроекте «Голос» на Первом канале &lt;br>На фото: на съемках фильма «Псевдоним для героя», 2008 год

Сергей Шнуров пробовал себя и в роли телеведущего. Вел программы «Шнур вокруг света» (2006, НТВ), «История российского шоу-бизнеса» (2010, СТС), «Про любовь» (2016, Первый канал), «Форт Боярд» (2019, СТС) и другие. В 2018 году в качестве одного из наставников участвовал в вокальном телепроекте «Голос» на Первом канале
На фото: на съемках фильма «Псевдоним для героя», 2008 год

Фото: РИА Новости

В 2008 году, после ряда успешных концертов в клубе «Б1 Maximum», Сергей Шнуров объявил о распаде «Ленинграда» и создании новой группы под названием «Рубль». Через два года «Ленинград» вернулся на сцену. Совместно с группой «Ленинград» музыкант записал 19 студийных альбомов и более 80 синглов

В 2008 году, после ряда успешных концертов в клубе «Б1 Maximum», Сергей Шнуров объявил о распаде «Ленинграда» и создании новой группы под названием «Рубль». Через два года «Ленинград» вернулся на сцену. Совместно с группой «Ленинград» музыкант записал 19 студийных альбомов и более 80 синглов

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«Каждый период жизни уникален. Мало кто это понимает. Все пытаются дожить до какого-то возраста — а сейчас я начну! Никогда нельзя сказать: &quot;Вот сейчас я состоялся&quot;. Ты состоялся, как только родился» &lt;br>В 2010 году открыл в Санкт-Петербурге свой первый бар «Синий Пушкин» в партнерстве с другом Иваном Ушковым, а в 2012 году — ресторан «Кококо»

«Каждый период жизни уникален. Мало кто это понимает. Все пытаются дожить до какого-то возраста — а сейчас я начну! Никогда нельзя сказать: "Вот сейчас я состоялся". Ты состоялся, как только родился»
В 2010 году открыл в Санкт-Петербурге свой первый бар «Синий Пушкин» в партнерстве с другом Иваном Ушковым, а в 2012 году — ресторан «Кококо»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Сергей Шнуров был женат четыре раза. От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь Серафима (род. 1993). От второго брака с Марией Костицыной — сын Аполлон (род. 2000). В 2010 году артист женился третий раз — на Елене Мозговой (на фото)

Сергей Шнуров был женат четыре раза. От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь Серафима (род. 1993). От второго брака с Марией Костицыной — сын Аполлон (род. 2000). В 2010 году артист женился третий раз — на Елене Мозговой (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 2018 году супруги развелись. В том же году Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой (на фото) — дочери уральского бизнесмена Валерия Абрамова. У супругов есть двое детей

В 2018 году супруги развелись. В том же году Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой (на фото) — дочери уральского бизнесмена Валерия Абрамова. У супругов есть двое детей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Группа &quot;Ленинград&quot; — это и есть русская жизнь. Это про здесь и сейчас, это актуально, написано нормальным языком, там нет никаких слов, которые были бы непонятны. Самое точное описание русской жизни без мата невозможно. А чиновники выступают за неточность описания русской жизни. Сбивают, ****, прицел»

«Группа "Ленинград" — это и есть русская жизнь. Это про здесь и сейчас, это актуально, написано нормальным языком, там нет никаких слов, которые были бы непонятны. Самое точное описание русской жизни без мата невозможно. А чиновники выступают за неточность описания русской жизни. Сбивают, ****, прицел»

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В 2014 году Сергей Шнуров зарегистрировал бренд одежды Shnurovs для продаж через собственный интернет-магазин. Через несколько лет он рассказал, что не стал развивать этот бизнес из-за скачка курса валют

В 2014 году Сергей Шнуров зарегистрировал бренд одежды Shnurovs для продаж через собственный интернет-магазин. Через несколько лет он рассказал, что не стал развивать этот бизнес из-за скачка курса валют

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Сергей Шнуров занимается живописью, формально являясь автором концепции, а не исполнителем. Выставки его работ проходили в Санкт-Петербурге и Москве. Стиль картин автор назвал «брендреализмом», концепция заключается в показе доминации бренда над людьми

Сергей Шнуров занимается живописью, формально являясь автором концепции, а не исполнителем. Выставки его работ проходили в Санкт-Петербурге и Москве. Стиль картин автор назвал «брендреализмом», концепция заключается в показе доминации бренда над людьми

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

В 2016 году группа «Ленинград» выпустила сингл с клипом «Экспонат». Песня возглавила российский чарт на iTunes, за три месяца клип набрал на YouTube 70 млн просмотров (198 млн в 2023 году). На первой церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии песня победила в номинации «Лучшее музыкальное видео». Группа также получила за нее первый в своей истории «Золотой граммофон»

В 2016 году группа «Ленинград» выпустила сингл с клипом «Экспонат». Песня возглавила российский чарт на iTunes, за три месяца клип набрал на YouTube 70 млн просмотров (198 млн в 2023 году). На первой церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии песня победила в номинации «Лучшее музыкальное видео». Группа также получила за нее первый в своей истории «Золотой граммофон»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В 2016 году Сергей Шнуров стал человеком и музыкантом года по версии журнала GQ. В том же году в рейтинге Forbes звезд шоу-бизнеса поднялся с 28 на 3 место. В 2020 году возглавил рейтинг звезд с самыми высокими доходами ($8,8 млн по итогам 2019 года. Тогда за выступление музыкант получал в среднем $150 тыс.)

В 2016 году Сергей Шнуров стал человеком и музыкантом года по версии журнала GQ. В том же году в рейтинге Forbes звезд шоу-бизнеса поднялся с 28 на 3 место. В 2020 году возглавил рейтинг звезд с самыми высокими доходами ($8,8 млн по итогам 2019 года. Тогда за выступление музыкант получал в среднем $150 тыс.)

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

«Моя позиция заключается в том, что в политике правды нет. Те люди, которые ищут в политическом поле истину, — просто глупцы. Политика — это наколка, и это нужно понимать» В 2019 году артист вошел в состав общественного совета при комитете по культуре Госдумы РФ, совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы

«Моя позиция заключается в том, что в политике правды нет. Те люди, которые ищут в политическом поле истину, — просто глупцы. Политика — это наколка, и это нужно понимать» В 2019 году артист вошел в состав общественного совета при комитете по культуре Госдумы РФ, совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В июне 2020 года стал совладельцем компании по производству и дистрибуции контента Carbon Production. В том же месяце был назначен генеральным продюсером телеканала RTVI. 10 марта 2022 года покинул должность из-за несовпадения взглядов и желания сосредоточиться на развитии собственных музыкальных проектов &lt;br>На фото: с главредом ныне закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым (признан иностранным агентом), 2019 год

В июне 2020 года стал совладельцем компании по производству и дистрибуции контента Carbon Production. В том же месяце был назначен генеральным продюсером телеканала RTVI. 10 марта 2022 года покинул должность из-за несовпадения взглядов и желания сосредоточиться на развитии собственных музыкальных проектов
На фото: с главредом ныне закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым (признан иностранным агентом), 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В феврале 2020 года музыкант вступил в Партию роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Месяцем ранее артист говорил, что займется политикой только в том случае, если увидит свой электорат и поймет, что таким образом может «причинить какое-то добро» этим людям

В феврале 2020 года музыкант вступил в Партию роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Месяцем ранее артист говорил, что займется политикой только в том случае, если увидит свой электорат и поймет, что таким образом может «причинить какое-то добро» этим людям

Фото: Коммерсантъ / Михаил Масленников  /  купить фото

В декабре 2020 года во время пресс-конференции Владимира Путина артист спросил российского лидера, почему хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах президента США и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Также он поинтересовался, как обычный человек может описать жизнь в России без использования ненормативной лексики. Президент назвал вопрос провокацией и «поблагодарил» Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции

В декабре 2020 года во время пресс-конференции Владимира Путина артист спросил российского лидера, почему хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах президента США и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Также он поинтересовался, как обычный человек может описать жизнь в России без использования ненормативной лексики. Президент назвал вопрос провокацией и «поблагодарил» Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Музыкант продолжает активную творческую деятельность. В 2021 году он презентовал свой новый музыкальный проект «Зоя». Первый концерт группа дала на ПМЭФ-2021. В сентябре 2022 года группа «Ленинград» после трехлетнего перерыва дала концерт в «Лужниках» (на фото)

Музыкант продолжает активную творческую деятельность. В 2021 году он презентовал свой новый музыкальный проект «Зоя». Первый концерт группа дала на ПМЭФ-2021. В сентябре 2022 года группа «Ленинград» после трехлетнего перерыва дала концерт в «Лужниках» (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Сергей Шнуров родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург) в семье инженеров. В детстве посещал музыкальную школу по классу скрипки, увлекался рок-музыкой. В начале 1990-х учился в Ленинградском инженерно-строительном институте, на философском факультете Теологического института и в реставрационном лицее. Окончил только последний, получив диплом реставратора произведений из дерева

Фото: Из личного архива Сергея Шнурова

До того, как связать жизнь с музыкой, сменил ряд профессий: работал грузчиком в кондитерском магазине, сторожем в детском саду, стекольщиком, столяром, дизайнером в рекламном агентстве, ассистентом на съемках видеоклипов

Фото: Из личного архива Сергея Шнурова

«Я не снес людям крышу, я просто попал в резонанс с тем, что происходит у них внутри. Потому что я такой же. И то, о чем многие думают, я сказал со сцены, вот и все»
В 1991 году стал бас-гитаристом в группе «Алкорепица» — это был первый российский хардкор-рэп-проект. В середине 1990-х играл в электронной панк-группе «Ухо Ван Гога». В 1997 году создал музыкальную группу «Ленинград», стал автором большинства ее песен

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Изначально выступал как бас-гитарист, но после выхода второго альбома «Мат без электричества» в 1999 году стал фронтменом группы. Широкую известность коллектив получил после выхода в 2000 году третьего альбома — «Дачники». Отличительной чертой репертуара «Ленинграда» стали эпатажные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики
На фото: церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Музыкальный стиль группы обычно определяют, как панк-рок, ска-панк или пародию на русский шансон. В 2019 году Сергей Шнуров дал ему такое определение: «Советская эстрада, доведенная средствами современного звука и света до адреналинового передоза»
На фото: c председателем совета директоров компании «Тинькофф» Олегом Тиньковым после концерта в Куршевеле, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С 2001 года активно вовлечен в кинематограф. В качестве композитора стал известен благодаря музыке к фильму «Бумер» (2003). В качестве актера снялся в более чем 30 фильмах, среди которых «Четыре» (кадр на фото, 2003), «День выборов» (2007), «Generation П» (2011), «Хардкор» (2015) и другие

Фото: "Столица С" / ТАСС

В 2003 году группа «Ленинград» победила на премии «МУЗ-ТВ» в номинации «Лучшая рок-группа». В этом же году Сергей Шнуров стал лауреатом премий «Ника» и «Золотой Овен» за лучшую музыку к кинофильму «Бумер». В 2004 году стал лауреатом премии «Золотой Овен» за лучшую музыку к фильму «Игры мотыльков»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Сергей Шнуров пробовал себя и в роли телеведущего. Вел программы «Шнур вокруг света» (2006, НТВ), «История российского шоу-бизнеса» (2010, СТС), «Про любовь» (2016, Первый канал), «Форт Боярд» (2019, СТС) и другие. В 2018 году в качестве одного из наставников участвовал в вокальном телепроекте «Голос» на Первом канале
На фото: на съемках фильма «Псевдоним для героя», 2008 год

Фото: РИА Новости

В 2008 году, после ряда успешных концертов в клубе «Б1 Maximum», Сергей Шнуров объявил о распаде «Ленинграда» и создании новой группы под названием «Рубль». Через два года «Ленинград» вернулся на сцену. Совместно с группой «Ленинград» музыкант записал 19 студийных альбомов и более 80 синглов

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«Каждый период жизни уникален. Мало кто это понимает. Все пытаются дожить до какого-то возраста — а сейчас я начну! Никогда нельзя сказать: "Вот сейчас я состоялся". Ты состоялся, как только родился»
В 2010 году открыл в Санкт-Петербурге свой первый бар «Синий Пушкин» в партнерстве с другом Иваном Ушковым, а в 2012 году — ресторан «Кококо»

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Сергей Шнуров был женат четыре раза. От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь Серафима (род. 1993). От второго брака с Марией Костицыной — сын Аполлон (род. 2000). В 2010 году артист женился третий раз — на Елене Мозговой (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 2018 году супруги развелись. В том же году Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой (на фото) — дочери уральского бизнесмена Валерия Абрамова. У супругов есть двое детей

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Группа "Ленинград" — это и есть русская жизнь. Это про здесь и сейчас, это актуально, написано нормальным языком, там нет никаких слов, которые были бы непонятны. Самое точное описание русской жизни без мата невозможно. А чиновники выступают за неточность описания русской жизни. Сбивают, ****, прицел»

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В 2014 году Сергей Шнуров зарегистрировал бренд одежды Shnurovs для продаж через собственный интернет-магазин. Через несколько лет он рассказал, что не стал развивать этот бизнес из-за скачка курса валют

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Сергей Шнуров занимается живописью, формально являясь автором концепции, а не исполнителем. Выставки его работ проходили в Санкт-Петербурге и Москве. Стиль картин автор назвал «брендреализмом», концепция заключается в показе доминации бренда над людьми

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

В 2016 году группа «Ленинград» выпустила сингл с клипом «Экспонат». Песня возглавила российский чарт на iTunes, за три месяца клип набрал на YouTube 70 млн просмотров (198 млн в 2023 году). На первой церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии песня победила в номинации «Лучшее музыкальное видео». Группа также получила за нее первый в своей истории «Золотой граммофон»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В 2016 году Сергей Шнуров стал человеком и музыкантом года по версии журнала GQ. В том же году в рейтинге Forbes звезд шоу-бизнеса поднялся с 28 на 3 место. В 2020 году возглавил рейтинг звезд с самыми высокими доходами ($8,8 млн по итогам 2019 года. Тогда за выступление музыкант получал в среднем $150 тыс.)

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

«Моя позиция заключается в том, что в политике правды нет. Те люди, которые ищут в политическом поле истину, — просто глупцы. Политика — это наколка, и это нужно понимать» В 2019 году артист вошел в состав общественного совета при комитете по культуре Госдумы РФ, совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В июне 2020 года стал совладельцем компании по производству и дистрибуции контента Carbon Production. В том же месяце был назначен генеральным продюсером телеканала RTVI. 10 марта 2022 года покинул должность из-за несовпадения взглядов и желания сосредоточиться на развитии собственных музыкальных проектов
На фото: с главредом ныне закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым (признан иностранным агентом), 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В феврале 2020 года музыкант вступил в Партию роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Месяцем ранее артист говорил, что займется политикой только в том случае, если увидит свой электорат и поймет, что таким образом может «причинить какое-то добро» этим людям

Фото: Коммерсантъ / Михаил Масленников  /  купить фото

В декабре 2020 года во время пресс-конференции Владимира Путина артист спросил российского лидера, почему хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах президента США и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Также он поинтересовался, как обычный человек может описать жизнь в России без использования ненормативной лексики. Президент назвал вопрос провокацией и «поблагодарил» Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Музыкант продолжает активную творческую деятельность. В 2021 году он презентовал свой новый музыкальный проект «Зоя». Первый концерт группа дала на ПМЭФ-2021. В сентябре 2022 года группа «Ленинград» после трехлетнего перерыва дала концерт в «Лужниках» (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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