Шнуров о переезде в Германию: я никуда не переехал и не собирался

Музыкант Сергей Шнуров опроверг информацию о своем переезде в Германию в разговоре с RTVI. Накануне газета «Комсомольская правда» сообщила, что музыкант купил жилье в Германии и перебрался туда со своей семьей, а в России «у них только обслуживающий персонал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шнуров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Шнуров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я никуда не переехал. И не собирался. Просто недобросовестные люди через СМИ пытаются, распуская слухи, подмочить мою репутацию и повлиять на суд. Ничего нового. За последний год я уже, судя по публикациям, эмигрировал раз пять, не меньше»,— сказал Сергей Шнуров.

Вчера, 15 ноября, «Комсомольская правда» со ссылкой на слова Валентины Кулигиной, матери бывшей помощницы Сергея Шнурова Анастасии Кулигиной, сообщила, что артист покинул Россию вместе с женой Ольгой Абрамовой, детьми и домашними животными. По ее словам, дочь ездила в Германию, чтобы помочь семье музыканта перевезти вещи и «обустроиться». В настоящее время в отношении Анастасии Кулигиной возбуждено уголовное дело о краже 5,5 млн руб. у Сергея Шнурова.

В середине сентября стало известно, что запланированный на 16 сентября в московских «Лужниках» концерт «Ленинграда» не состоится по не зависящим от организатора причинам. 6 ноября Сергей Шнуров выступил в петербургском клубе «Джаггер» впервые за четыре года. В октябре 2019 года на выступлении группы «Ленинград» на «Газпром Арене» Сергей Шнуров заявил, что это прощальный тур группы.

Об уголовном деле Анастасии Кулагиной — в материале «Ъ» «А с тобой дал маху».

Полина Мотызлевская