Сергей Шнуров выступил в Петербурге впервые за 4 года

Музыкант Сергей Шнуров выступил в петербургском клубе «Джаггер» впервые с 2019 года, сообщил корреспондент «Фонтанки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Шнуров вышел на сцену клуба во время концерта группы «Зоя», которую он продюсирует, вечером 5 октября. Лидер группы «Ленинград» выступил без предупреждения и объяснил, что не мог не спеть песню, оказавшись в Петербурге. Он исполнил песню «Покаянная», посвященную губернатору города Александру Беглову.

Последний раз господин Шнуров выступал в Петербурге в 2019 году. Он сыграл концерт, ставший финалом стадионного тура, с группой «Ленинград» на «Газпром Арене» 12 октября 2019 года. Музыканты тогда говорили, что это прощальный тур группы.

В середине сентября стало известно, что запланированный на 16 сентября в московских «Лужниках» концерт «Ленинграда» не состоится по не зависящим от организатора причинам.