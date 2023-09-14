Концерт группы «Ленинград» внезапно отменили в Москве

В московских Лужниках отменили концерт группы «Ленинград», который должен был состояться в субботу, 16 сентября. О внезапной отмене со ссылкой на билетного оператора сообщила «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время Финального концерта на стадионе "Газпром-Арена". Архив "Ъ".

Фото: Ксения Жаворонкова, Коммерсантъ Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время Финального концерта на стадионе "Газпром-Арена". Архив "Ъ".

Фото: Ксения Жаворонкова, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что концерт отменен «по причинам, не зависящим от организатора». Приобретенные билеты можно вернуть до 30 ноября.

При этом в соцсетях группы, в том числе на страницах ее фронтмена Сергея Шнурова, отмену выступления пока никак не прокомментировали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд Москвы взыскал с лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова 60 тыс. рублей по иску об использовании в клипе чужой фотографии самолета Sukhoi Superjet 100.

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