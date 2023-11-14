«Хамас»: число жителей Газы, погибших в результате боев, достигло 11 320

Количество погибших жителей сектора Газа в результате боев израильской армии с палестинским движением «Хамас» достигло 11 320, среди них 4650 детей и 3145 женщин. Число раненых достигло 29,2 тыс., сообщил Telegram-канал «Хамаса» на английском языке.

По данным Минздрава Палестины, число погибших жителей Газы превысило 11 тыс. 12 ноября. Как сообщило министерство, число раненых тогда составило около 28 тыс.

Война Израиля с «Хамасом» длится с 7 октября. При вторжении боевиков на территорию Израиля погибли 1,2 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. 27 октября Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 2 ноября армия обороны Израиля сообщила о полном окружении города Газа.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Эрдни Кагалтынов