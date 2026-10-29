Министр обороны Австралии призвал союзников сплотиться для сдерживания Китая
Наращивание Китаем военного присутствия в Юго-Восточной Азии создает давление, для противодействия которому союзники и партнеры должны углубить сотрудничество. Об этом в четверг заявил в кулуарах встречи министров обороны региона на Филиппинах глава Минобороны Австралии Ричард Марлз.
«Мы наблюдаем крупнейшее наращивание Китаем обычных вооружений, которое мир наблюдал со времен окончания Второй мировой войны. Китай не дает объяснений, почему он это делает, и все это создает условия для давления»,— сказал Ричард Марлз (цитата по AFP.
Министр обороны отметил, что напор Пекина создает проблемы для Канберры. Австралия полагается на поддержание существующего «порядка, основанного на правилах», добавил он. Также министр рассказал о встрече в рамках неофициальной группы по обороне и безопасности, состоящей из Австралии, Японии, США и Филиппин, где стороны договорились усилить координацию оборонной политики.
В июле Австралия выразила протест против испытания Китаем ракеты, способной нести ядерный заряд, в южной части Тихого океана. Запуск снаряда МИД страны назвал «дестабилизирующим».
Филиппины, близкий партнер Австралии в сфере безопасности, на протяжении многих лет вовлечены в конфронтацию с Китаем в Южно-Китайском море. Ранее Манила сообщила об увеличении почти вдвое присутствия китайских военных и береговой охраны в спорных районах важнейшего водного пути.