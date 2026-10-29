Министр обороны Австралии призвал союзников сплотиться для сдерживания Китая

Министр обороны отметил, что напор Пекина создает проблемы для Канберры. Австралия полагается на поддержание существующего «порядка, основанного на правилах», добавил он. Также министр рассказал о встрече в рамках неофициальной группы по обороне и безопасности, состоящей из Австралии, Японии, США и Филиппин, где стороны договорились усилить координацию оборонной политики.