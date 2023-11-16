Совбез ООН призвал объявить гуманитарные паузы в боевых действиях в секторе Газа

Совет безопасности ООН принял предложенную Мальтой резолюцию с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа «на достаточное количество дней». Также в резолюции содержится призыв к немедленному освобождению заложников, захваченных палестинским движением «Хамас».

Из 15 членов Совбеза в поддержку резолюции высказались 12. США, Россия и Великобритания при голосовании воздержались. Впервые с начала войны между Израилем и «Хамасом» США не наложили вето на резолюцию Совета безопасности по этому конфликту. Это связано с формулировкой резолюции, в которой обсуждаются гуманитарное прекращение огня и увеличение помощи наряду с призывом к освобождению похищенных.

Такие гуманитарные паузы позволят структурам ООН, Международному Красному Кресту и другим подобным организациям получить возможность для оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа, передает палестинское агентство WAFA.

При этом предложенная Россией поправка с призывом к немедленному гуманитарному перемирию в секторе Газа была отклонена.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября после нападения членов группировки «Хамас» на израильскую территорию. Израиль ввел войска на территорию сектора Газа и пообещал, что будет продолжать военные действия до полного уничтожения группировки. В результате действий израильской армии на территории палестинского анклава погибло более 11 тыс. человек.

Александр Кислов