Условия Wink-Wink
Онлайн-кинотеатр «Ростелекома» появился в подписке Wildberries
Онлайн-кинотеатр Wink и маркетплейс Wildberries запустили совместный проект: всем подписчикам «WB Клуба» теперь доступен основной каталог фильмов и сериалов стриминга, а также 130 ТВ-каналов. Маркетплейс, как говорят собеседники “Ъ” на медиарынке, пока отказался от идеи создания собственного онлайн-кинотеатра. Они прогнозируют, что по итогам текущего года число пользователей «WB Клуба» может достигнуть 7–8 млн.
Подписчики «WB Клуба» получили доступ к онлайн-кинотеатру Wink («Ростелеком»), рассказал “Ъ” представитель Wink. В саму подписку входит основной каталог фильмов и сериалов стриминга, а также доступ к 130 телевизионным каналам. Активировать функцию пользователь может на главной странице «WB Клуба» в разделе преимуществ. Уточняется, что позже будет доступна расширенная версия — «Wink Всё в одном», в которую входят премьеры Wink Originals, хиты телеканала СТС и коллекции кино и сериалов.
«WB Клуб» — подписка от Wildberries, предоставляющая участникам доступ к эксклюзивным скидкам и специальным условиям. Подписка обеспечивает повышенную скидку при оплате кошельком, а также доступ к скидкам продавцов и дает ряд нефинансовых привилегий. Была запущена в сентябре 2024 года, стоит 199 руб. в месяц или 159 руб. в месяц при оплате за год. По итогам прошлого года число ее подписчиков выросло в четыре раза, превысив 5 млн.
По данным Mediascope, большая часть населения России пользуется e-commerce-площадками, а ежедневное time spent (показывает продолжительность активного взаимодействия пользователя с сайтом) аудитории растет год от года, напоминает директор развития B2B онлайн-кинотеатра Wink Анна Артемьева: «Поэтому, запустив партнерство с Wildberries, мы идем за потребительским спросом». Директор транзакционного бизнеса департамента финтех маркетплейса называет включение онлайн-кинотеатра в подписку логичным шагом: «Мы собираем в одной подписке то, что генерирует реальную ценность для ее участников».
По данным “Ъ”, Wildberries в прошлом году рассматривала запуск собственного онлайн-кинотеатра.
Так, в мае 2025 года компания зарегистрировала домены wbkino.ru, rwbkino.ru и kinorwb.ru. Собеседники РБК отмечали, что сервис рассматривался как отдельное направление внутри экосистемы электронной торговли. Источники “Ъ” уточняли, что маркетплейс готов развивать онлайн-кинотеатр с нуля, однако обсуждался и альтернативный вариант — покупка «Иви». Однако компания решила отказаться от этого плана, говорит собеседник “Ъ” в одной из крупных студий кинопроизводства: «Инвестиции были слишком высокие, никакой рост подписчиков экосистемы этого не компенсирует в ближайшие два-три года. Поэтому маркетплейс решил сделать коллаборацию с онлайн-кинотеатром Wink».
Другие онлайн-кинотеатры — «Кинопоиск», «Кион», Okko — не подходили Wildberries, поскольку они связаны с конкурирующими экосистемами со своими маркетплейсами, отмечает другой собеседник “Ъ” на медиарынке. Кроме того, ВТБ, владелец 5% в «WB Банке», давно является ключевым партнером «Ростелекома», резюмирует источник.
200,4 миллиарда рублей
составил объем рынка онлайн-кинотеатров в 2025 году, по данным TelecomDaily
Wildberries потребовался только год после запуска подписки, чтобы сразу занять место в топ-5 экосистем по числу подписчиков, говорит директор департамента новых технологий компании J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Он прогнозирует, что в этом году число подписчиков «WB Клуба» достигнет 7–8 млн, поскольку «люди видят для себя реальную выгоду от оформления функции». Само внедрение Wink в подписку маркетплейса скорее выгодно для онлайн-кинотеатра, поскольку позволит привлечь новых пользователей: «Для маркетплейса это просто интеграция в подписку привычного для пользователя сервиса, без которого не обходится теперь ни одна экосистема».
Газета «Коммерсантъ» №201от 29.10.2026, стр. 7