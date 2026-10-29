Условия Wink-Wink

Wildberries потребовался только год после запуска подписки, чтобы сразу занять место в топ-5 экосистем по числу подписчиков, говорит директор департамента новых технологий компании J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Он прогнозирует, что в этом году число подписчиков «WB Клуба» достигнет 7–8 млн, поскольку «люди видят для себя реальную выгоду от оформления функции». Само внедрение Wink в подписку маркетплейса скорее выгодно для онлайн-кинотеатра, поскольку позволит привлечь новых пользователей: «Для маркетплейса это просто интеграция в подписку привычного для пользователя сервиса, без которого не обходится теперь ни одна экосистема».