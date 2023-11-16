МИД России: Молдавия не выполнила ни одной договоренности по газу с 2021 года

Молдавия не выполняет достигнутые ранее договоренности с «Газпромом» (MOEX: GAZP) по долгу страны перед компанией, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Молдавский отчет по аудиту задолженности перед «Газпромом», который фактически списывает исторический долг, он назвал не соответствующим международным стандартам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Галузин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Галузин напомнил о встрече представителей российской газовой компании с вице-премьером Молдавии Андреем Спыну, прошедшей в октябре 2021 года. Тогда компания приняла все предложения Молдавии, выражая готовность учитывать интересы молдавской стороны. На встрече был подписан протокол. «По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена»,— заявил Михаил Галузин «РИА Новости».

Дипломат также отметил, что молдавский отчет по аудиту, на основании которого страна заявляет об отсутствии фактического долга перед Россией, не соответствует международным стандартам и требованиям к независимости оценки. По этим причинам господин Галузин утверждает, что отчет не может рассматриваться в качестве итогового документа независимого аудита. «Содержащиеся в нем выводы не могут влиять на размер и обоснованность долга, который подтвержден как документально, так и соответствующими решениями международного арбитража»,— сказал дипломат.

По словам дипломата, мнение президента Молдавии Майи Санду о том, что ее не беспокоит отказ «Газпрома» принять результаты аудита, никак не повлияют на ситуацию.

В октябре 2021 года стороны заключили контракт на поставку 3,3 млрд куб. м российского газа. Одним из условий контракта было обязательство Молдавии погасить задолженность, которая, по подсчетам газовой компании, составляла $709 млн с учетом пенни и штрафов.

В сентябре этого года Молдавия огласила итоги аудита, который проводили норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma и британская Forensic Risk Alliance & Co. По итогам проверки власти заявили, что из всей суммы долга $276 млн не подтверждается документально, а еще $400 млн не подлежит взысканию из-за истекшего срока давности. Молдавия заявила о готовности выплатить «Газпрому» $8,6 млн, а остальное планирует оспорить в суде.

13 ноября «Газпром» отказался рассмотреть отчет аудита долга Молдавии за газ из-за сомнений в его достоверности и независимости. В компании объяснили, что отчет не удовлетворяет требования независимого аудита, так как один из его исполнителей имеет конфликт интересов с «Газпромом».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Молдавия предложила "Газпрому" мир».

Александра Горошилова