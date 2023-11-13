«Газпром» отказался признавать достоверным и независимым аудит долга Молдавии

«Газпром» (MOEX: GAZP) отказался от рассмотрения отчета аудита долга Молдавии за газ из-за сомнений в его достоверности и независимости. Об этом говорится в сообщении на сайте российской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Наблюдательный совет «Молдовагаза», как уточнили в «Газпроме», на заседании 2 ноября не согласовал отчет аудита, который был опубликован Министерством энергетики Молдавии. В компании сообщили, что документ не соответствует международным стандартам.

«Отчет не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности АО "Молдовагаз" перед компаниями Группы "Газпром"»,— сказано в материале.

В компании объяснили, что отчет не удовлетворяет требования независимого аудита, так как один из его исполнителей имеет конфликт интересов с «Газпромом». Молдавскую сторону, как говорится в сообщении, заранее уведомили об этом, но та «не предприняла никаких действий».

В октябре 2021 года стороны заключили контракт на поставку 3,3 млрд куб. м газа — его основным условием было погашение исторической задолженности. «Газпром» долг Молдавии вместе с пенями и штрафами оценивает в $709 млн.

В начале сентября 2023 года по итогам аудита, который провели норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma и британская Forensic Risk Alliance & Co, власти Молдавии заявили о готовности выплатить только $8,6 млн. В «Молдовагазе», 50% акций которого принадлежат «Газпрому», сказали, что озвученная цифра «вызывает недоумение».

В сентябре «Ъ» писал, что власти Молдавии предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут долги «Молдовагаза». В рамках соглашения Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн, а также заплатит «Газпрому» $153,57 млн компенсации.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Молдавия предложила "Газпрому" мир».

Петр Бузлаев