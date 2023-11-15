Мир не страдает биполярным настроем

Политики Европы и США по-прежнему видят мир сквозь призму биполярного соперничества демократической и авторитарной систем. Однако большинство людей на Западе, и особенно за его пределами, уже не хотят принимать один фиксированный набор партнерских отношений, а склоняются к подходу «а-ля карт» — прагматичному выбору разных зарубежных партнеров в зависимости от ситуации. Такой вывод содержится в обнародованном 15 ноября докладе авторитетного Европейского совета по международным отношениям (ECFR), основанном на опросе респондентов 21 страны, включая Россию. Многие итоги опроса вполне могут удивить. Так, большинство респондентов в мире уверены, что военные действия на Украине в реальности являются опосредованным конфликтом между США и Россией и что Россия одержит победу на поле боя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Probst / AP Фото: Michael Probst / AP

«Чему европейские политики должны научиться у мирового общественного мнения?» — таким вопросом в условиях стремительной эволюции глобального порядка задались исследователи Европейского совета по международным отношениям — панъевропейского аналитического центра с офисами в семи столицах Европы. И провели опрос среди респондентов 21 страны, в число которых вошли как страны за пределами Европы — Китай, Россия, Индия, Турция, США, Индонезия, ЮАР, Саудовская Аравия, Южная Корея и Бразилия, так и некоторые европейские государства. Итоги своей работы исследователи представили в Берлине 15 ноября.

Один из главных выводов свелся к тому, что привычная многим западным политическим лидерам схема «Запад против остального мира» в глазах населения самого Запада, и особенно людей, живущих за его пределами, утрачивает актуальность. «Для большинства людей в большинстве стран мы вступили в мир "а-ля карт", где государства смешивают и подбирают себе партнеров по различным вопросам, а не подписываются под клятвой верности той или иной стороне»,— метафорично констатировали авторы.

В глобальном масштабе Запад все еще сохраняет общую привлекательность.

Так, большинство жителей Южной Кореи (75%), Турции (71%), Бразилии (68%) и ЮАР (65%) признали, что чисто гипотетически хотели бы жить в США или Европе. Кроме того, большая часть респондентов так называемых средних стран — Южной Кореи, Индии, Бразилии, ЮАР и Турции признала геополитическое лидерство за странами Коллективного Запада с США во главе. Также в большинстве своем респонденты отметили, что считают более целесообразным полагаться на США, нежели на Китай, в сфере безопасности. Для китайских респондентов этот вопрос исключили, в России же, по понятным причинам, ответы оказались противоположными: более 50% россиян предпочли бы полагаться в сфере безопасности на КНР.

Между тем в плане торговли и экономических вопросов преимущество оказалось за Китаем. В ответ на вопрос, с кем они считают себя ближе в вопросах торговли — с Вашингтоном или с Пекином, большинство жителей России (74%), Саудовской Аравии (60%), ЮАР (60%), Индонезии (53%) и Турции (50%) выбрали вторую экономику мира, а не первую.

При этом в названных странах такое же уверенное большинство заявило о согласии на экономическое проникновение Китая в свои государства, например, за счет приобретения Пекином местного СМИ, спортивной команды или компании в сфере технологий и инфраструктуры. В опрошенных европейских государствах (куда помимо девяти стран Евросоюза вошли также Великобритания и Швейцария) позитивное отношение к приобретению китайцами местных активов высказали всего 29% респондентов.

Предпочтение же США в сфере торговли отдали лишь Бразилия (50%) и Индия (65% ее респондентов выступили за большую экономическую близость к Штатам, нежели к Китаю). Впрочем, с учетом напряженных отношений Дели и Пекина во взглядах индийцев на экономические вопросы наверняка не обошлось без политической подоплеки.

В своем опросе исследователи не обошли и тему Украины, события в которой заметно усугубили геополитический разлом по линии «Запад против остального мира». И мнения большинства опрошенных за пределами Запада, по сути, совпали с тем, о чем официальная Москва неоднократно говорила все последние полтора года: что военные действия на Украине в реальности являются опосредованным конфликтом между США и Россией. При этом добрая половина китайцев, саудитов и турок сочла, что Штаты уже «находятся в состоянии войны» с Россией. В ЕС с этим согласились 36% респондентов, в Индии — 24%, а в США — 20%.

Еще одним неприятным для европейского истеблишмента выводом стала убежденность большинства опрошенных за пределами Европы в том, что именно Россия выиграет войну. Даже среди американцев согласных с таким прогнозом оказалось 52%. Внутри Европы разделяющих это мнение тоже нашлось немало — 46%.

При этом если преобладающим в США и Европе стал постулат о том, что Украина должна вернуть себе все свои территории, пусть даже это и означает более длительную войну, то люди в других странах высказались за скорейшее прекращение конфликта.

Наконец, итоги масштабного опроса продемонстрировали, что немалое число людей в странах незападной десятки, хоть и ценят американский и европейский образ жизни, сомневаются в жизнеспособности этих либеральных обществ. Так, 41% респондентов считает, что ЕС может развалиться уже через два десятилетия, причем в ряде стран такое мнение высказало большинство (в Китае 67%, в Саудовской Аравии 62%, в России — 54%).

«Мир меняется, и не в пользу Европы. Любой подход к стратегии должен начинаться с анализа мира, какой он есть, а не каким мы хотели бы его видеть»,— констатировал один из авторов доклада, эксперт ECFR Иван Крастев (цитата по Guardian). И эта новая реальность, по мнению авторов, свидетельствует о том, что блоку необходимо понять и принять новые правила игры в международных отношениях — а именно, что схема биполярного мироустройства «кто не с нами, тот против нас» больше не работает.

Наталия Портякова