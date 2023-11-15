СПБ Биржа сдвинула срок по зависшим сделкам на 17 ноября

СПБ Биржа намерена провести расчеты по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября, 17 ноября. Сделки зависли из-за санкций США в отношении биржи. Ранее планировалось их проведение 13 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

14 ноября прошло заседание рабочей группы при комитете СПБ Биржи по развитию рынка ценных бумаг. В нем приняли участие представители Центробанка. «Задержка расчетов СПБ Биржи с российскими участниками торгов вызвана увеличением сроков расчетов иностранных контрагентов с СПБ Биржей из-за введенных ограничений и связанных с ними комплаенс-процедурами»,— говорится в сообщении биржи.

СПБ Биржа вместе с иностранными контрагентами продолжает определять порядок совместных действий. Компания контактирует с участниками торгов и Банком России.

В субботу, 11 ноября, на заседании совета директоров были утверждены несколько сценариев действий, «направленных на обеспечение инвесторам доступа к активам». Как отмечается в сообщении, менеджмент действует «в соответствии с утвержденными сценариями».

СПБ Биржа, ориентированная на торговлю иностранными ценными бумагами, 3 ноября попала под санкции США. OFAC выпустило лицензию на выход из ценных бумаг СПБ Биржи в срок до 31 января 2024 года. Центробанк назвал вызовом жизнеспособность СПБ Биржи после введения ограничений.

О перестановках на бирже в связи с санкциями — в публикации «Ъ» «СПБ Биржа пойдет по-старому».