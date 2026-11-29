Токен криптопроекта семьи Трампа подешевел более чем вдвое за сутки
Токен связанной с Трампом криптофирмы WLF подешевел более чем на 50% за два часа
Криптовалюта WLFI, связанная с проектом World Liberty Financial, основанным членами семьи президента США Дональда Трампа, пережила резкое падение котировок. За сутки стоимость токена сократилась более чем на 50%, достигнув минимального значения за всю историю торгов. Об этом сообщает Bloomberg.
В выходные WLFI опустился ниже отметки $0,02. По сравнению с максимальными значениями 2025 года его цена снизилась примерно на 94%. Одновременно возникли проблемы с выпущенным проектом стейблкоином USD1: его курс временно отклонился от долларовой привязки и опускался до $0,94, после чего восстановился почти до $1.
World Liberty Financial была создана незадолго до президентских выборов в США 2024 года, на которых победил Дональд Трамп. Впоследствии бизнес расширился за пределы выпуска цифровых активов, включив в свою деятельность платежные сервисы и кредитные продукты.
Обвал произошел на фоне обострения конфликта между World Liberty Financial и основателем криптовалютной платформы Tron Джастином Саном. Предприниматель, вложивший в проект не менее $45 млн, обвинил его руководство в использовании кредитных механизмов для вывода средств. Кроме того, он призвал криптовалютные биржи прекратить торги WLFI и USD1.
Противостояние сторон продолжается с весны. В апреле господин Сан обратился в суд, обвинив World Liberty Financial в вымогательстве и блокировке принадлежащих ему токенов. Компания отвергла претензии и в мае подала встречный иск, заявив о клевете со стороны предпринимателя.