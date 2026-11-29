В выходные WLFI опустился ниже отметки $0,02. По сравнению с максимальными значениями 2025 года его цена снизилась примерно на 94%. Одновременно возникли проблемы с выпущенным проектом стейблкоином USD1: его курс временно отклонился от долларовой привязки и опускался до $0,94, после чего восстановился почти до $1.