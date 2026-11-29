Соцфонд: пособие беременным студенткам и аспиранткам — около 100 тыс. рублей
Беременным студенткам и аспиранткам в 2026 году полагается пособие около 100 тыс. руб. После изменения правил его размер увеличился в несколько раз. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России.
С 2025 года за предоставление пособия отвечает Соцфонд. Изменился и порядок расчета: прежде сумму определяли по средней стипендии, теперь за основу берут прожиточный минимум, установленный в регионе.
Получать пособие могут учащиеся очных отделений независимо от того, оплачивают ли они обучение или учатся за счет бюджета. Как пояснил 21 ноября депутат Госдумы Никита Чаплин, это касается вузов, колледжей, техникумов, училищ, научных организаций и структур дополнительного профессионального образования.