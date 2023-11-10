СПБ Биржа планирует провести расчеты по зависшим из-за санкций сделкам 13 ноября

Глава СПБ Биржи Евгений Сердюков сообщил, что 13 ноября торговая площадка планирует провести расчеты по сделкам, которые зависли из-за санкций США. По его словам, совместно с юристами и Центробанком биржа разрабатывает порядок действий для сделок с иностранными бумагами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Чтобы провести поставку и расчеты между участниками рынка здесь, на СПБ Бирже, мы должны были получить исчерпывающую информацию о расчетах от иностранных посредников из-за текущей ситуации. Нам удалось получить полную информацию только вчера»,— сказал господин Сердюков в видео, опубликованном в Telegram-канале СПБ Биржи.

Как пояснил глава торговой площадки, иностранные посредники из дружественных и недружественных юрисдикций после введения санкций «приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или перемещение бумаг».

«И потребовали от нас провести процедуру комплаенса. Мы стартовали проведение этой процедуры, в то же время мы были вынуждены приостановить торги, и сейчас нам доступны только расчеты по сделкам, заключенным до введения санкций»,— рассказал Евгений Сердюков. После получения информации от иностранных посредников СПБ Биржа запустила процедуру поставки и расчетов между участниками рынка.

Ориентированная на торговлю иностранными ценными бумагами СПБ Биржа попала под санкции США 2 ноября. Вслед за этим биржа приостановила торговлю иностранными акциями. 7 ноября стало известно о назначении Евгения Сердюкова на пост главы торговой площадки вместо Романа Горюнова. Тогда СПБ Биржа сообщила о планах реализовать новую стратегию развития, ориентированную на торги инвестиционными инструментами с расчетами в рублях и проектах на российском финансовом рынке.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «СПБ Биржа пойдет по-старому».

Лусине Баласян