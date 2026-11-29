Губернатор Малков: над Рязанской областью сбили четыре беспилотника за ночь
В ночь на 29 ноября над территорией Рязанской области были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в «Максе».
«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА»,— написал господин Малков. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за минувшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1017 беспилотников самолетного типа. Дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Республикой Татарстан и Республикой Крым.