Китай вывел на орбиту четыре спутника ракетой Long March-6C
Китай вывел четыре новых спутника на запланированные орбиты. Их доставила ракета-носитель Long March-6C, стартовавшая с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Об успешном завершении миссии сообщило агентство «Синьхуа».
В состав группы вошли AIRSAT 12 и AIRSAT 13, а также два спутника для проверки облачных технологий в космосе. Ракета стартовала в 11:53 по пекинскому времени. Для семейства ракет-носителей Long March этот полет стал 683-м.