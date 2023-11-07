Игра на приостановление

СПБ Биржа 6 ноября запустила торги лишь частью российских акций. Площадка поясняет, что приостановка торгов иностранными бумагами необходима для проведения комплаенс-процедур, консультации продлятся не менее семи дней. Брокеры уже начали вводить ограничения для клиентов по работе с биржей. Аналитики считают, что влияние американских санкций можно оценить в 1–1,5 млрд руб. выпадающих операционных доходов в год, и не уверены, что площадка, до сих пор специализировавшаяся на торговле иностранными ценными бумагами, сможет существовать в прежнем формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

СПБ Биржа (попала под санкции США, см. “Ъ” от 3 ноября) в понедельник, 6 ноября, начала торги только некоторыми российскими бумагами — по 28 позициям. Ранее, 2 ноября, биржа анонсировала, что планирует начать биржевые торги 6 ноября, не уточняя, что речь идет только об отечественных бумагах. На площадке листинговано более 60 российских бумаг, а также свыше 2 тыс. акций и депозитарных расписок иностранных компаний и ценные бумаги ETF.

В день внесения СПБ Биржи в американский санкционный список торги иностранными и российскими акциями были приостановлены в 18:00. При этом OFAC выпустило лицензию на выход из ценных бумаг СПБ Биржи в срок до 31 января 2024 года. Сама биржа утверждает, что введенные санкции не затронут активы клиентов. В тот день акции СПБ Биржи на торгах Московской биржи упали на 19%.

В понедельник биржа сообщила, что предпринимает все возможные действия, чтобы предоставить доступ к активам с учетом введенных ограничений. Как поясняется, торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях: «Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней». При этом, по словам источника “Ъ”, в пятницу, 3 ноября, на СПБ Бирже прошло совещание с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, где им сказали, что на поиск выхода из сложившейся ситуации площадке потребуется три недели.

Тем временем брокеры начали вводить ограничения в связи с санкциями против СПБ Биржи. «Цифра брокер» позволит клиентам самостоятельно закрыть маржинальные позиции по иностранным ценным бумагам на СПБ Бирже до 7 ноября. БКС увеличил ставку риска по американским ценным бумагам. В «Финаме» сказали, что на данный момент не планируют ограничивать торговлю ИЦБ на СПБ Бирже и сделки можно будет совершать вплоть до конца января 2024 года. Freedom Finance, по информации Frank Media, прекратил доступ клиентов к казахстанской торговой площадке ITS. Долей в ее капитале владеет СПБ Биржа.

По словам источника “Ъ” в крупной брокерской компании, в день введения санкций назывался вариант выводить крупных клиентов в Bank of New York (BONY) и закрывать там. BONY — это один из ключевых депозитариев и расчетных контрагентов для биржи СПБ.

Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров полагает, что в сложившейся ситуации необходимо выставлять маркетмейкеров, которые сами будут выкупать активы у розничных инвесторов, а дальше передавать их в вышестоящие депозитарии для реализации на международных торгах. В части комплаенс-процедур, по мнению господина Александрова, они необходимы, чтобы отделить клиентские деньги от денег самой биржи.

В целом попадание под санкции ставит под вопрос возможность торговли американскими акциями на СПБ Бирже, обороты по которым являются основным источником доходов торговой площадки, указывает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. За последний год СПБ Биржа предпринимала активные усилия по диверсификации бизнеса за счет запуска торговли инструментами дружественных стран, и данная ситуация станет еще одним стимулом для ускорения данного процесса, считает он.

Если биржа не сможет найти возможность продолжать торговать американскими акциями, быстро заместить потенциально выпадающие доходы будет очень сложно, полагает господин Додонов. По оценке независимого аналитика Андрея Бархоты, финансовое влияние американских санкций можно оценить на текущий момент в 1–1,5 млрд руб. выпадающих операционных доходов в год. В части стратегического развития СПБ Биржа, вероятно, переориентируется на операции с рублевыми инструментами, на корпоративных клиентов и расчеты с дружественными странами, считает он.

Ксения Куликова