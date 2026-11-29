По опросам, социалисты Санчеса немного уступают консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо. Для большинства консерваторам может понадобиться поддержка крайне правой Vox. Если социалисты получат больше всего мест, Санчесу, вероятно, будет трудно собрать левую коалицию. При этом в пятницу премьер заявил сторонникам, что уверен в возможности победы.