В Испании началось голосование на досрочных выборах парламента
В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах. Участки будут работать до 20:00 по местному времени в воскресенье. Первые предварительные итоги ожидаются примерно через час после их закрытия, официальные результаты будут поступать в ночь на понедельник, передает BBC.
Премьер Педро Санчес назначил выборы на восемь месяцев раньше срока после того, как парламент отклонил предложенные поправки к жилищному законодательству. Именно нехватка доступного жилья стала главным вопросом кампании. Среди других важных тем были стоимость жизни и иммиграция.
По опросам, социалисты Санчеса немного уступают консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо. Для большинства консерваторам может понадобиться поддержка крайне правой Vox. Если социалисты получат больше всего мест, Санчесу, вероятно, будет трудно собрать левую коалицию. При этом в пятницу премьер заявил сторонникам, что уверен в возможности победы.