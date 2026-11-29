По данным Министерства обороны РФ, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 1 017 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были обнаружены над 20 регионами, в том числе над Самарской, Саратовской, Белгородской, Московской и Ростовской областями, а также над Крымом и Татарстаном.