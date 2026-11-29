Тольятти подвергся массированной атаке беспилотников
В ночь на 29 ноября Тольятти подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, городская инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщил в «Максе» глава Тольятти Илья Сухих.
На местах падения беспилотников развернули работу экстренные службы. Информация о масштабах возможных повреждений и последствиях происшествия уточняется.
По данным Министерства обороны РФ, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 1 017 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были обнаружены над 20 регионами, в том числе над Самарской, Саратовской, Белгородской, Московской и Ростовской областями, а также над Крымом и Татарстаном.