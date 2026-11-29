Путин поздравил худрука Театра наций Миронова с 60-летием
Глава государства отметил вклад актера в развитие отечественного кинематографа и театрального искусства. По словам президента, благодаря Евгению Миронову Театр наций открыт для новаторских инициатив. Владимир Путин также высоко оценил общественную и просветительскую деятельность артиста.
Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Среди его наиболее известных работ — роли в фильмах «Мусульманин», «В августе 44-го…», «Утомленные солнцем», сериале «Идиот». В 2004 году ему присвоили звание народного артиста России. С 2006 года господин Миронов возглавляет Театр наций.