Евгений Миронов родился в Саратове. Его семья жила в военном городке Татищево-5 (сейчас — поселок Светлый), отец был водителем, а мать работала на заводе елочных игрушек. Миронов еще в школе понял, что хочет стать артистом, для этого он поступил в музыкальную школу по классу аккордеона

На фото: худрук Театра Наций Евгений Миронов во время спектакля «Мистерия о конце времени» в концертном зале имени П. Чайковского, 2007 год