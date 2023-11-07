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СПБ Биржа пойдет по-старому

Роман Горюнов вернул место Евгению Сердюкову

С российского фондового рынка ушла одна из самых известных фигур: гендиректор и совладелец попавшей под санкции СПБ Биржи Роман Горюнов покинул свой пост. Его сменил первый заместитель Евгений Сердюков, который раньше уже возглавлял площадку. Оба топ-менеджера работали фактически в одной связке с начала 2000-х годов, хотя господин Сердюков был гораздо менее публичной фигурой. Пока владельцы акций биржи реагируют на перестановки негативно, в целом после введения санкций она потеряла более трети капитализации. Эксперты отмечают, что в условиях жестких ограничений площадке потребуется смена стратегии — переход от торговли иностранными ценными бумаги на рублевые инструменты.

Евгений Сердюков

Евгений Сердюков

Фото: Алексей Колчин / ТАСС

Евгений Сердюков

Фото: Алексей Колчин / ТАСС

У Санкт-Петербургской биржи (СПБ биржа, попала под санкции США; см. “Ъ” от 3 ноября) 7 ноября сменился гендиректор. Место Романа Горюнова, возглавлявшего биржу с 2021 года, занял его первый заместитель Евгений Сердюков. Господин Горюнов также вышел из состава совета директоров площадки.

Роман Горюнов был одной из самых известных фигур на российском фондовом рынке. Еще в 1994 году он возглавил управление организации торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами фондовой биржи «Санкт-Петербург» (сейчас СПБ Биржа). С 2001 года работал в НП «Фондовая биржа РТС» (на тот момент крупнейшая российская фондовая площадка), которое через шесть лет возглавил.

При нем в 2011 году состоялось слияние двух бирж — РТС и ММВБ. Недолго проработав первым зампредом правления объединенной биржи ММВБ-РТС (сейчас Московская биржа), господин Горюнов возглавил НП РТС, с 2014 года — Бест Эффортс банк (сейчас СПБ-банк), будущий депозитарий СПБ Биржи, а с 2021 года — саму торговую площадку. В том же году состоялось IPO СПБ Биржи, которую оценили в $1,3 млрд.

Евгений Сердюков давно работал в паре с Романом Горюновым, в том числе на бирже РТС.

Он почти десять лет возглавлял СПБ Биржу, где организовал торговлю иностранными ценными бумагами и расширил число торгуемых инструментов, отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

Сейчас господин Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами для адаптации к санкциям, в первую очередь чтобы обеспечить инвесторам доступ к активам. После решения первоочередной задачи биржа будет «реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке», приводятся в сообщении самой площадки слова Евгения Сердюкова.

Опрошенные “Ъ” эксперты называют обоих топ-менеджеров «опытными управленцами и знаковыми фигурами для российского финансового рынка». Роман Горюнов стоял у истоков создания и формирование обеих российских бирж, подчеркивает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота, фактически та архитектура сегмента, которая сформировалась к текущему моменту, во многом его заслуга. Эксперт полагает, что решение господина Горюнова покинуть биржу обусловлено «личными санкционными рисками, которые могли бы повлечь в том числе и потери имущественного характера».

Роман Горюнов

Роман Горюнов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Роман Горюнов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для господина Сердюкова сейчас главная задача — организовать антикризисный менеджмент на фоне вероятной потери бизнеса по торговле американскими ценными бумагами, занимавшего существенную долю, перефокусировать биржу главным образом на рублевые операции и инструменты, полагает господин Суверов.

Смена руководства говорит о сложности положения, в котором оказалась площадка после попадания под санкции США, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

По его мнению, возможности для возобновления торгов иностранными ценными бумагами не видно, и бирже «предстоит кардинальная смена бизнес-модели, которой и будет заниматься новый руководитель».

Выйти в сегмент рублевых инструментов СПБ бирже будет непросто, учитывая практически абсолютное доминирование на нем Московской биржи, отмечает господин Додонов. Инвесторы тоже смотрят на ситуацию скорее пессимистично: на торгах Московской биржи акции СПБ Биржи к 20:00 7 ноября потеряли более 11%. Всего с начала месяца капитализация биржи рухнула более чем на 35%, до 13,7 млрд руб.

Ксения Куликова

  • Газета «Коммерсантъ» №207 от 08.11.2023, стр. 8

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