Андрею Рублеву закрыли полуфинал

Во втором туре Nitto ATP Finals — проходящего в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн — всех шансов на выход в полуфинал из Красной группы лишился Андрей Рублев. В двух партиях против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса он смог взять на приеме лишь семь очков. За проблемами, с которыми столкнулся прошлогодний российский полуфиналист, из пресс-ложи арены Pala Alpitour наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В десяти геймах на приеме в матче против Карлоса Алькараса (справа) Андрей Рублев выиграл лишь семь очков

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ В десяти геймах на приеме в матче против Карлоса Алькараса (справа) Андрей Рублев выиграл лишь семь очков

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Подавляющее большинство теннисистов, которые попадают на итоговые турниры, уже обладают определенным бэкграундом личных встреч. Однако Андрей Рублев и Карлос Алькарас прежде ни разу не пересекались на официальных состязаниях, хотя знакомы они давно. Еще в феврале 2020 года, когда 16-летний испанский юниор еще только выиграл свой первый матч на уровне АТР, Рублев в разговоре с корреспондентом “Ъ” отмечал его работоспособность и любовь к теннису. За три с лишним года, прошедшие с тех пор, Алькарас превратился в фигуру иного масштаба. Его триумф на US Open и взлет на вершину мировой классификации в прошлом году перетряхнули расклад сил в мировой элите. В нынешнем сезоне испанец выиграл свой второй турнир Большого шлема — Wimbledon, но лидерство в рейтинге потерял и претендовать на него теперь сможет лишь по итогам январского Australian Open. Хотя тут многое будет зависеть от того, какой результат покажет в Турине сам Алькарас и чего добьется здесь Новак Джокович, который, гарантировав себе первое место по итогам года, во вторник во втором туре группового этапа в марафонском противостоянии уступил итальянцу Яннику Синнеру на тай-брейке третьего сета.

Ставки в этой игре были крайне высоки, и Рублев начал лучше, чем против Медведева в первом туре. Во всяком случае, четыре раза подряд ему удавалось уверенно держать свою подачу. Однако Алькарас играл с огромным запасом, генерируя при ударах высочайшую скорость полета мяча с помощью резкого разворота своего атлетичного туловища.

По сравнению с матчем против Александра Зверева испанец выглядел точнее, мощнее и увереннее, в то время как Рублев, чье самочувствие вызывало вопросы еще на пресс-конференции в понедельник, вышел на корт простуженным — с кашлем и насморком.

Первой серьезной проблемой, с которой столкнулся россиянин в этот день, стал брейк-пойнт, отыгранный им в девятом гейме. Но через два гейма Алькарас все-таки взял чужую подачу и вышел вперед, что позволило ему вскоре успешно завершить первую партию. Начало второго сета началось с еще одной неудачи Рублева. И тут он по-настоящему дал волю своим чувствам — шесть раз подряд ударил ободом ракетки по левой ноге, доведя дело до кровяной ссадины над левым коленом.

Дальнейшие события показали, что физические и моральные силы Рублева были практически исчерпаны. Он, конечно, еще пытался что-то предпринять, но для успеха во встрече с таким соперником требовалось гораздо больше. В итоге — 7:5, 6:2 за 74 минуты.

Насколько значительным было преимущество Алькараса, иллюстрирует тот факт, что в десяти геймах на своей подаче он отдал всего семь очков.

На пресс-конференции Рублев не отрицал, что плохое самочувствие сказалось на качестве его игры, но и не педалировал эту тему. «Понятно, что сегодня он был просто лучше меня. То, как он двигается, как бьет по мячу, укорачивает, играет с лета у сетки, делает его одним из лучших игроков мира»,— сказал россиянин корреспонденту “Ъ” об Алькарасе.

Проиграв в двух сетах второй матч на турнире, Рублев потерял возможность продраться в полуфинал вне зависимости от результата вечернего матча среды между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым. Алькарас же, наоборот, значительно повысил свои шансы. А уровень тенниса, продемонстрированный им во встрече с Рублевым, говорит о том, что испанец набирает форму. Так что Медведеву, с которым он в пятницу сыграет в третьем туре, будет весьма непросто.