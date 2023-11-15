Остановка по требованию дебютанта

Во втором туре Nitto ATP Finals, продолжающегося в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн, лидер мирового рейтинга Новак Джокович в трех сетах потерпел поражение от новичка элитного состязания итальянца Янника Синнера. Таким образом, серб прервал свою серию из 19 побед подряд, которая началась еще в августе на турнире в Цинциннати. За марафонским противостоянием, продолжавшимся более трех часов, наблюдал корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

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Вторник на Nitto ATP Finals начался странно и крайне неожиданно. Стефанос Циципас, который в первом матче второго тура в Зеленой группе встречался с Хольгером Руне, из-за травмы спины отказался от продолжения борьбы после завершения третьего гейма, уступая 1:2. Подобные истории время от времени случаются на всех теннисных турнирах, но для итоговых состязаний они нетипичны. Ведь их организаторы, которые продают билеты на две сессии в день, максимально заинтересованы, чтобы публика получила полноценное зрелище, и с этой целью на протяжении всего группового этапа за отдельно прописанный гонорар в размере $152 тыс. держат под рукой двух запасных, которые всегда готовы подменить выбывших по медицинским показаниям. То есть, если бы Циципас, которого зрители жестко освистали, просто не вышел на игру, то вместо него соперником Руне стал бы поляк Хуберт Хуркач, который, имея минимальные шансы на выход из группы, все равно изо всех сил старался бы заработать положенные за победу в каждом отдельном матче 200 рейтинговых очков и $390 тыс. Но вместо этого все это богатство практически без борьбы досталось Руне, а Хуркач и Тейлор Фритц в качестве компенсации для зрителей разыграли товарищеский сет, который остался за поляком.

Циципас на пресс-конференции, разумеется, попытался объясниться. Он рассказал, что жутко не любит сниматься с матчей, да и доктора, которых он за последние дни посещал «бессчетное количество раз», дали ему на участие в турнире зеленый свет. Однако проблемы с передвижением по корту, которые преследовали грека в последние несколько дней, после выхода на корт резко обострились, и он полностью осознал, что дальше не потянет. В итоге Руне, который в первом туре в трех партиях уступил Новаку Джоковичу, кроме всего прочего за 17 минут записал на своей счет полноценную победу с соотношением сетов 2:0 и тем самым резко поправил свои турнирные дела.

А вечером на корт Pala Alpitour на радость уже другим, более удачливым болельщикам, вышли Новак Джокович и молодой кумир итальянской публики Янник Синнер, чьи портреты в рамках турнирной рекламы развешаны по всему Турину. Центральный матч всей Зеленой группы оправдал ожидания. Шестикратный победитель итогового турнира и его дебютант продемонстрировали очень качественный теннис, да и сюжет был ему под стать. На арене развернулась равная борьба с обоюдными шансами, в которой Синнер, как обычно, в основном делал ставку на свой мощный удар справа, а Джокович — на совершенство своих доведенных до автоматизма комбинаций. При этом подавали оба на очень высоком уровне.

Судьбу первой партии решила концовка. Ведя 40:0 в одиннадцатом гейме Джокович неожиданно дал сбой и в общей сложности проиграл девять очков подряд. Во втором сете ни один из соперников ни разу не приблизился к тому, чтобы взять чужую подачу, а на тай-брейке Синнер, отыграв один сетбол, не справился с приемом. Несмотря на эту неудачу, итальянец не думал сдаваться. В шестом гейме умопомрачительным приемом он снова сделал брейк. Джокович сразу уравнял ситуацию, уже в четвертый раз на этом турнире довел дело до тай-брейка, но там Синнер оказался гораздо точнее. В итоге — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) за 3 часа 9 минут, то есть беспроигрышная серия Джоковича из 19 матчей, которая началась еще в августе на «мастерсе» в Цинциннати, прервалась.

Впрочем, сейчас куда важнее то, что после двух туров шансы на выход в полуфинал имеют сразу трое — Синнер с двумя победами, а также Руне и Джокович, имеющие по одному выигранному матчу. В третьем туре Джокович играет с Хуркачем, а Синнер — с Руне. То есть, если серб обыграет поляка, а датчанин — итальянца, у трех спортсменов будет по две победы и придется учитывать дополнительные показатели — процентное соотношение выигранных и проигранных сетов, а затем, возможно, и геймов.